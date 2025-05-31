蔣萬安化身「戰神」抗綠營！　人氣轉嫁助藍委挺難關

▲台北市長蔣萬安基層人氣高，對於北市5位藍委有不小加分與拉票效果。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲、陳家祥／台北報導

自民團戮力推動大罷免至今，已有18案的二階連署數已跨越130％安全門檻。在台北市部分，5名藍委篤定過關，能否挺過這關端看支持者的投票動力；而身為藍營明日之星的蔣萬安，角色將是重中之重。特別的是，蔣萬安近來在議會轉型為「戰神」，毫不懼怕民進黨議員的攻勢，與5位立委多次合體拉抬聲量，也收到相當的效果，後續再6月中總質詢告段落後，預料將與藍委有進一步的合作。

大罷免發展至今，先不說藍、綠立委罷免案進入二階段的比例是懸殊的31比0，在民進黨資源開始介入後，本就氣勢如虹的罷團更有底氣大力推動罷免投票，未來勢必要朝向熱戰發展，藍委們已無回避空間。這前提下，選民投票動能就至關重要，台北市本身選民結構藍大於綠，5名藍委能否挺過這關，同溫層支持者是否願意踏出家門蓋下「不同意票」是當中關鍵。

面對大罷免，羅智強直言，這場戰役是他「個人生存的保衛戰」。目前他主打「陸戰」，頻繁走訪鄉里與路口。然而，他也坦言選舉與罷免大不相同，以往一小時可以走完一個市場，現在卻需要兩小時，因為許多民眾根本不了解罷免的投票方式。甚至有人對他說，「我支持你！所以我不會去投票！」讓他當場嚇了一跳。也因此，他必須一個一個向民眾說明，「你不出來投票，我就會被罷免！」並再三呼籲支持者務必投下關鍵一票。

藍營人士分析，台北市的五位藍委風格各異，卻皆為國民黨的戰將型人物，具備獨立作戰能力。近日已有藍委透露，蔣萬安對五位立委的選情有極大助益，「蔣萬安是台北的王牌」，隨著投票日臨近，五人將力求與他同台造勢。

藍營人士表示，蔣萬安最重要的工作，就是將不錯的市政成績單與五位立委進行結合，並且用個人號召力，號召藍營選民一定要出來投票；事實上，「財劃法」通過後，台北市每年會多出416億經費，蔣萬安與五位立委已經多次合體以及製作宣傳圖卡，不斷宣傳未來在教育、交通、長照、社福、托育政策上，市政工作努力推動的方向。

另外，藍營人士也發現，蔣萬安最近也轉型為「藍營戰神」，在議會面對民進黨議員的攻勢毫不懼戰，與五位立委多次合體拉抬聲量，也收到相當的效果。據悉，以藍營內部民調顯示，台北市罷免選情已逐漸趨穩，其中1至2席已經從「絕對劣勢」轉為「相對優勢」。

地方人士也坦言，世壯運才剛結束，這段時間即便罷免壓力大，但幾位藍委也不太好意思找蔣萬安討論輔選，加上又適逢議會總質詢期間，後續應會等總質詢結束後，大家再來想說怎麼合作、輔選。但該人士坦言，在行政中立的大框架下，蔣不外乎就是傳統性的陸戰幫忙，陪同掃街、車掃等，盡可能製造同台機會，把蔣的人氣轉嫁到藍委身上。