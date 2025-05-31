70年潤餅老店爆食安疑雲！5人中毒就醫　業者突宣布：永久停業

▲高雄橋頭知名老店天成潤餅傳出疑似食物中毒事件。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄橋頭區知名老店「天成潤餅」開業70年，近日卻爆出至少5名民眾食用後疑似食物中毒，甚至有人須住院治療，高雄市衛生局27日前往稽查，要求業者暫停營業3天進行清消，並採樣檢驗以釐清原因。然而，事件尚未明朗之際，業者31日無預警在官方臉書宣布永久停業，讓老客人驚訝不已。

天成潤餅在臉書上PO文表示，為表達對顧客的歉意，決定永久停業，店面已退租，電話也停止使用。業者強調，目前仍在等待衛生局檢驗結果，並衷心希望患者早日康復。

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然而，有消費者在貼文下方留言指控，購買潤餅給同事食用後導致多人不適，嘗試聯繫店家卻發現電話已成空號，質疑業者未主動關心。

▲業者在臉書貼文表示將永久停業。（圖／翻攝自天成潤餅臉書）

對此，業者回應，衛生局未提供中毒個案的詳細資料，加上店面已退租，室內電話也停用，因此無法直接聯繫受害者，目前只能靜待官方調查結果。

高雄市衛生局表示，已採集店內食材及環境樣本送驗，若確認違反《食品安全衛生管理法》，最高可處2億元罰鍰。由於業者已自行停業，後續將依檢驗結果決定是否進一步處分。

不過，老店吹熄燈號也讓老顧客感到惋惜，不少網友感慨「70年老字號就這樣結束，真的很可惜，但食安不能輕忽。」衛生局呼籲，若有民眾出現不適症狀，應儘速就醫並通報。