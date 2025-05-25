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大陸 大陸焦點 特派現場

一天吃超過2次外送　陸男竟血管斑塊需「終身吃藥」

▲▼外賣,外送。（圖／翻攝央視）

▲外送。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／綜合報導

美食外送已成為很多民眾生活中不可或缺的一部分，大陸一位34歲男子因為日均點外送2.5次，最愛重辣烤魚配奶茶，且不愛運動，近日因突發胸痛就診，醫生發現他的體內形成血管斑塊，需終身服藥控制。

據2024年大陸《環境與健康雜誌》發布的研究，盛裝熱食的外送塑膠盒在65度以上，會釋放微塑膠及全氟化合物，導致血管內皮損傷。這意味著，盛裝美味的塑膠盒正加速心血管衰老。

不久前，大陸一位34歲患者李先生，因突發胸痛就診。經檢查，血壓達160/100毫米汞柱（mmHg），低密度脂蛋白膽固醇（即「壞膽固醇」）水準為4.8毫摩爾/升（mmol/L），冠脈CTA提示左前降支動脈狹窄40％～50％。

醫生詢問後發現，李先生從事電腦程式設計工作，日均點外送2.5次，最愛重辣烤魚配奶茶，也不喜歡運動。經3個月嚴格飲食管理（禁外送）配合藥物治療、運動康復，患者體重下降近10 公斤，「壞膽固醇」水準降至2.6毫摩爾/升。不過，已形成的血管斑塊是無法完全消除的，李先生仍需終身服藥控制。

▲▼大陸外送常見的塑膠餐盒。（圖／翻攝微博）

▲大陸外送常見的塑膠餐盒。（圖／翻攝微博）

北京清華長庚醫院心血管內科主任醫師薛亞軍建議，在外送無法完全取代的情況下，可採取「三階防禦體系」，最大化減少傷害。第一階段，關注外送標籤，選擇標註「少油版」、「輕鹽版」菜品，每份鈉含量小於1克為佳；要求商家菜飯分裝，避免湯汁浸泡米飯而攝入隱形鹽。

第二階段，吃外送時，用熱水簡單涮一下過油的菜品，減少約15％的表面油脂；餐後適量飲用蔬果汁，補充鉀離子、中和鈉離子。第三階段，周末花費2小時備餐，注意葷素搭配；心血管患者建議配備可穿戴設備，及時預警餐後心率異常波動。

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