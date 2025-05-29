端節食安源頭把關！花蓮加強管制食安風險　落實「4要」管理

▲花蓮環保局針對兼售「具食安風險疑慮化學物質」場所辦理稽查，受查核業者皆符合規定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

端午佳節將至，花蓮縣業者紛紛推出各式應節食品，而食品安全是縣長徐榛蔚非常重視的議題，日前責成花蓮縣環境保護局針對兼售「具食安風險疑慮化學物質」場所辦理稽查，防範「具食安風險之化學物質」流用於食品並強化學物質源頭管理。

端午將至，購買粽子或是相關食品時，應慎選食材配料，避免購買顏色太過鮮豔、來路不明的產品，並選擇包裝完整、標示清楚之食品較有保障；另外業者應確實做好化學物質之管理，「落實做、仔細做」，才能有效地杜絕具食安風險疑慮化學物質進入食品鏈，避免影響廣大民眾的身體健康。

▲環保局於訪查中，加強宣導「化工原料四要管理」。

為維護花蓮地區民眾健康並有效防止「具食安風險疑慮化學物質」流用於食品造成食安事件發生，花蓮縣環保局於端午節前，針對使用或販售「具食安風險疑慮化學物質」場所辦理專案稽查，清查甲醛、蘇丹色素及硼砂等具食安風險疑慮化學物質，並輔導業者落實化學物質「四要管理」，建立夥伴關係，合作防堵食安事件的發生，經環保局實地查核，受查核業者皆符合規定。

環保局於訪查中，加強宣導「化工原料四要管理」，並請業者務必落實化學物質管理，其中四要管理分別為：要「貯存分區」、要「標示明確」、要「用途告知」要「流向記錄」，並請業者落實化學物質管理，以避免具食安風險疑慮化學物質流用於食品製造或加工。

