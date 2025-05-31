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不是為裸照！　OnlyFans網紅曝「男子砸2億」只為每天聊心事

▲▼美國佛州20歲OnlyFans網紅蘇菲（Sophie Rain）。（圖／翻攝自IG／sophieraiin）

▲被封為OnlyFans MVP的網紅瑞恩（Sophie Rain）。（圖／翻攝自IG／sophieraiin）

記者張方瑀／綜合報導

在許多人眼中，訂閱OnlyFans就是為了看「養眼」內容，不過現實可能出乎想像。根據創作者管理平台Supercreator最新報告顯示，OnlyFans上超過70％與高額付費用戶和網紅們的對話，其實跟情色毫無關係，反而大多圍繞在寵物、童年回憶、工作壓力等日常話題，只為滿足情感需求。

根據《紐約郵報》報導，擁有700萬Instagram粉絲、被封為OnlyFans MVP的網紅瑞恩（Sophie Rain）就透露，她的最大金主是一名來自美國、已婚的男子查理（Charley），過去兩年共花了超過600萬美元（約新台幣1.96億元）的會員費，卻幾乎不曾要求看裸照。

▲▼美國佛州20歲OnlyFans網紅蘇菲（Sophie Rain）。（圖／翻攝自IG／sophieraiin）

▲男粉砸近2億會員費只為和瑞恩聊日常瑣事。（圖／翻攝自IG／sophieraiin）

瑞恩表示，「我們每天聊天，他會傳語音訊息問我今天過得如何，喜歡了解我真正的生活面，對他而言，我更像是他的情感支柱。」她也強調，查理更愛看她穿得整整齊齊、做些日常小事，而不是性感打扮。

《Supercreator》報告指出，平台上男性用戶最常與創作者聊的主題依序為「家鄉成長經歷、職場壓力或成就、興趣嗜好（如電玩、運動、下廚）、寵物、創作者的社群動態、影視與書籍分享、以及健身與運動習慣」。

Supercreator執行長尤瓦爾（Yuval）表示，「與刻板印象不同，我們的數據顯示，OnlyFans 的高額訂閱者其實更渴望情感連結，而非單純情色內容。裸體到處都有，但專屬的關心與陪伴才是真正的稀缺品。」

這種「數位女友體驗」早已成為大生意，根據報告，頂尖創作者每月最高可賺進30萬美元（約台幣980萬元）。

此外，來自巴西的辣模帕洛瑪斯（Babi Palomas）也曾以「數位代理妻子」的名義收費高達3萬美元（約台幣98萬元），陪伴寂寞男在線看球賽、閒聊生活。她坦言，「很多已婚的男人其實很孤單，渴望有個人能一起分享他們的興趣。」

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