台灣鯛從國宴上桌到夜市烤魚　黃偉哲陪日網紅直呼驚艷

▲台南市長黃偉哲化身夜市導遊，推廣台灣鯛從國宴到夜市的多樣吃法，展現地方水產實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「好吃的台灣鯛，沒有預約可是吃不到的喔！」台南市長黃偉哲日前陪同日本知名YouTuber愛子（Aiko）夫婦、以及日台網紅夫妻檔「有夢及巴零」走訪武聖夜市，拍攝《台灣鯛夜市烤魚篇》影片，從國宴等級的台灣鯛端上夜市炭火，向日本觀眾介紹台南在地滋味與台灣水產實力。

黃偉哲表示，這次體驗包括需提前預約才能品嚐的「夜市烤魚」、融合洋蔥與蒜香的魚肚料理等人氣攤位，展現出台南料理多樣性與小吃職人精神。他也呼籲全民支持國產魚，「台灣鯛是養殖之光，富含營養、生長環境堅韌，值得成為家家戶戶的好選擇！」

他強調，台南不只有美食，更有讓人留戀的人情味，自己也常化身「夜市客」享受地道小吃。他也鼓勵國內外旅人多到台南，不只市區，更可以到山線、海線，體驗不同文化風貌。

影片拍攝當晚，黃偉哲與網紅們如同觀光客一般穿梭夜市，在炭火烤魚香氣中品嚐美味，YouTuber愛子更驚呼連連、對學台語充滿興趣，市長則笑說：「台語、日語、國語混著講都沒問題，台南人都很熱情！」市議員沈震東也特別到場致意，民眾紛紛與市長互動拍照，現場氣氛熱絡。

市府補充，台灣鯛是國內重要的養殖魚種，而台南正是最大產區，分布於學甲、麻豆、下營、六甲及官田等地。面對美國關稅調整，市府也迅速啟動推廣措施，包括推出食譜、鼓勵學校將台灣鯛納入營養午餐，並結合夜市、觀光提升品牌能見度。

本支影片已於29日下午5時半上架至「愛子在台灣 AIKO in Taiwan」YouTube頻道，歡迎民眾上網收看、一起感受台南夜市的台灣鯛魅力。