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大陸 大陸焦點 特派現場

美UA客機北京起飛時發動機冒火光　衝至跑道底部急煞滑停

記者魏有德／綜合報導

美國聯合航空（UA）一架原定自北京飛往舊金山的國際航班，昨（26）日下午在北京首都機場起飛加速階段疑似發生右側發動機故障並冒出火光，旅客也拍下疑似有零件掉落的情況，當時，機長緊急中斷起飛並在跑道底部急煞滑停成功，機上人員均安，該航班也因此取消，等待後續調查。

▲UA班機在北京首都機場起飛時，發動機冒出火光。（圖／翻攝微博）

▲UA班機在北京首都機場起飛時，發動機冒出火光。（圖／翻攝微博）

《新京報》報導，5月26日下午，北京首都國際機場三號航站樓，美聯航UA889次航班在起飛階段疑似右側發動機出現火情，導致航班取消。5月27日凌晨，當班乘客透露，機上人員平安，航司安排27日同一時間起飛。

事發時，坐在右側靠窗位置的乘客回憶稱，飛機於17時45分加速時突然傳出異響，右側機翼下閃出火光，飛機在起飛前急煞並於跑道滑停，地面隨後有多輛消防車、救護車與警車趕到，消防人員對發動機進行噴灑作業。

暫停起飛後，機長在廣播中語氣平穩地表示，「右側發動機出現故障，看上去只有一個發動機，是到不了舊金山的。」

對於這起意外事件，北京首都國際機場表示，UA889次航班已取消，機場起降秩序正常，該班機改於27日17時25分起飛；機場消防救援管理中心則提到，火情相關資訊暫不方便透露。至於UA客服則說明，該次航班是因「技術故障」無法起飛。

針對發動機疑似噴火的狀況，大陸某航司維修波音機型的工程師透露，影片中可見，右側發動機短暫噴火，是否持續燃燒仍待確認，「這類情況若發生於V1決斷速度前，即可依法中斷起飛，V1速度為飛行員決定是否繼續起飛的分界點，根據飛機重量、跑道長度與氣象條件計算得出，若未超過V1，即可安全剎車停機。」

該工程師強調，這架UA889班機是使用機齡27年的波音777機型，「發動機可能已更換過，不一定與機齡直接相關，若是線路老化或結構性磨損則可能與機身年限有關。」

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