泰14歲少女「當起皮條客」！仲介3幼齒女陪睡　自己也下海賣淫

▲泰國警方破獲一起未成年賣淫案，沒想到負責仲介的皮條客年紀更小，僅14歲。（圖／翻攝自民意報）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷警方近日在一間酒店破獲性交易案件，然而其中仲介3名未成年少女下海賣淫的皮條客，竟然是一名年紀更小的14歲少女，而她也當場被警方逮捕。

根據《民意報》報導，警方調查，14歲嫌犯會以LINE聯繫客戶，提供未成年少女進行陪酒或性交易，陪酒服務包括擁抱、親吻及觸摸生殖器等。警方接獲線報後，立即派出臥底人員喬裝成顧客，成功約定在酒店內進行交易。

警方29日下午透過通訊軟體聯絡少女，談妥要2名少女提供性服務、2名少女提供陪酒服務，其中前者每人收費3500泰銖（約新台幣3197元），後者每人收費1500泰銖（約新台幣1370元），共1萬泰銖（約新台幣9135元）。而少女本人也是下海提供性服務的其中一人。

臥底警察29日晚間11時半左右假冒成顧客抵達約定地點的酒店，並將1萬泰銖現金拿給嫌犯，等到嫌犯收下後，一行人坐下來閒聊，臥底警察則向其他警員發出信號，隨後所有警力便衝進客房內，立刻將少女逮捕，並救出另外3名未成年受害者。警方也在嫌犯口袋裡找到7000泰銖現金，並在受害者手機殼後發現3000泰銖，鈔票序號與臥底警察提供的序號相同，作為證據。

另一名提供性交易服務的少女為15歲，而提供陪酒服務的少女則分別為15歲和16歲。警方表示，嫌犯已承認仲介性交易並從中抽取傭金。

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