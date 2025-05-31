獨／張克晉退出罷團完整信件曝光　劍指朱立倫「一再誤判」又沒解方

▲吳思瑤「地動刪瑤」罷團領銜人張克晉。（圖／記者劉昌松攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市罷免民進黨立委吳思瑤的領銜人張克晉日前發出一封手寫信，宣布退出罷免。事實上，此信「非完整版」，而《ETtoday新聞雲》近日獨家取得，當初最原始4張A4紙的完整聲明，內容直接點名國民黨主席朱立倫一再誤判，當國民黨被抄家時，沒有解救同志的方案，「黨同志都救不了，怎麼救國呢？」

回溯到今年4月份，檢警調追查各地罷免幽靈連署案，第一波針對台北市罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶案，約談國民黨青年軍成員「罷吳四騎士」等人到案。當時，擔任領銜人的張克晉是唯一一位被無保請回，經過半個月，他突然在4月30日發出聲明，以避免台灣政治、經濟、民生在原地空轉，即刻退出領銜人身份。

事實上，張克晉4月30日公開的這份聲明書，並非最原始的版本。據了解，4月28日張克晉就有寫一封4張A4紙的聲明，當時藍營內部人士也知情聲明的內容，但多有抨擊國民黨主席朱立倫，認為對黨內和諧不利，大家以黨內不要互相攻訐為由，請張克晉另起一篇溫和版的聲明，也就是後來外界所看到的版本。

對此，《ETtoday新聞雲》近日獨家取得當初最原始4張A4紙的完整聲明。內容點出，當初反制大罷免是意氣用事誤判情勢，甚至直接點名國民黨主席朱立倫「一再誤判」，做出錯誤的決策，「相信令很多黨員失望了」。

張克晉在這封聲明中也羅列朱立倫過去的各項爭議，包括：「換柱風波」、「與江啟臣爭黨主席」、「藍白合決策反覆」、「面對大罷免時，卻在反廢死」，還有消極應對民眾黨主席柯文哲案。他指出，這次國民黨被抄家時，仍然沒有任何能解救同志的方法，「既然連黨同志都救不了，怎麼救國呢」？

張克晉指出，沒有「因」，就沒有「果」，假如國民黨的罷免連署真有抄名冊的行為，身為教師，不能說服自己去認同這樣的行為，如果民進黨也有抄，當然同樣也是不對的，「有些行為，錯就是錯，對就是對，不可以這樣做就是不可以，並不是比例原則問題」。

張克晉也強調，為了中華民國，為了無辜被牽連的所有人，要朱立倫不要只是上街頭「喊口號」，喊話是沒有用的，集結再多人卻依然沒有一個具體的作法，都是沒有用的，朱立倫應該擇派人選與執政黨進行實質的討論與心平氣和的協商，共同努力把國家的內政、及目前面臨的國際經濟問題，好好的想辦法達成共識，讓所有人民回歸到自己的工作崗位上，繼續努力。

聲明書內容如下：

一輩子身為教育工作者，我必須很沈重但是更誠懇的發表這個聲明。

在五二〇總統就職前，我想送給中華民國一份大禮，我宣布「放棄」遞送罷免吳思瑤的第二階段連署書，並呼籲支持韓國瑜院長，全面停止大罷免，所有國會成員都應該立即回到各自的工作崗位上，即刻為全台灣的福祉而共同努力，這才是真正為台灣好、為中華民國好。

當然，每個人都有為家國貢獻的偉大理想，或許立場不同、或許方式不同，但我相信：沒有一個人希望自己的國家、和自己生長的土地變成戰場，也絕對沒有人希望國家愈來愈爛，我相信台灣所有人民，無論藍綠白都是如此。

也許任何人都沒有料到，一句「大罷免」會為社會掀起如此巨大的動盪，所有持不同立場的人，心中想的都是，我以為這樣是為國家好。

可是，意見不同、方式不同是必須協商溝通，以人民及國家福祉為優先。一旦演變成黨爭，就會成為其中一方的災難，歷史上的東林黨爭、新舊黨爭，傷害的都是國家的菁英人才。

面對這樣一句「大罷免」造成的政治事件，總覺得有人先退一步冷靜思考吧？國家大事，不是輸贏的問題、不是情緒的問題，而是為二千三百萬人民選擇最正確、最好方式去解決問題，我甘冒被不同黨譏笑、被同黨撻伐、被輿論指責的為難，也仍然必須走這一步，衷心希望國民黨先生主動停止當初意氣用事誤判情勢提出對「大罷免」的反制，以致於此刻不可收拾，紛爭不停。選擇愛國有很多種方式，不是意見不同就對抗，一種情緒激昂的氛圍常常做出錯誤的判斷，誰說先退一步的吞忍不會看見更好的曙光？

身為一個教師，我想到的是：明明各個不同政黨都有這麼多傑出的青年人才，如果他們都把才學發揮在共同討論國是，而不是全力用來剷除不同想法的人，該有多好？我們的國家有這些有才學、有謀略、有行動力、能言善道的熱血青年們，誰能讓他們言好如初、握手微笑，全部的菁英都能集坐一堂，真正的提出為國治國的好建議，國家經濟好了，人民安樂了，什麼黨治國都是可以接受的。

當然，一個人成長的環境足以影響政治觀，但支持的熱沈會隨著許多因素而改變，我們的父母親那一輩，是真真實實經歷過戰爭殘酷的那一段歷史，我親眼見到身邊的將軍叔叔伯伯們，以及那些老士官，他們身上千瘡百孔，有被子彈打到臉歪的，有腿瘸的，有斷臂的，還有很多熟悉的榮民伯伯們，在開墾橫貫公路及各重要公路時失去了生命，但他們的犧牲換來的是當時的經濟起飛，人民相互照顧幫助。

我絕對護民主自由，也堅守憲法的原則，但對於國民黨主席一再誤判情勢，做出錯誤的決策，我相信令很多黨員失望了。

自從「換柱風波」、「與江啟臣爭黨主席」，藍白合時策略反覆，應該認真面對「大罷免」的時候，您卻在「反廢死」，柯文哲事件您沒有積極關心。在這次國民黨被抄家時，仍然沒有任何能解救同志的方法。既然連黨同志都救不了，怎麼救國呢？

沒有「因」，就沒有「果」。假如國民黨的罷免連署書真有抄名冊的行為，身為教師，我不能說服自己去認同這樣的行為，如果民進黨也有抄，當然同樣也是不對的，有些行為，錯就是錯，對就是對，不可以這樣做就是不可以，並不是比例原則的問題，但是希望國家可以站在愛惜所有青年才俊的基礎上，就像宋朝「新舊黨爭」，王安石最終並沒有對蘇東坡趕盡殺絕，蘇東坡還來到王安石面前行弟子禮，這是黨爭後的佳話，卻也是所有讀書人最高尚的情操。

長期的二黨對抗實非國家之福，期待我們的國家在此刻能放下所有新仇舊恨，所有的菁英份子都立即回歸崗位，該協商的協商、該討論的討論，也許沒有一個政策可以完美無瑕，但憑藉各位的才學，共同決定對國家最好的方案，才是當務之急。

為了中華民國，為了無辜被牽連的所有人，請國民黨主席不要只是上街頭「喊口號」，喊話是沒有用的，集結再多人卻依然沒有一個具體的作法，都是沒有用的，主席應該擇派人選與執政黨進行實質的討論與心平氣和的協商，共同努力把國家的內政、及目前面臨的國際經濟問題，好好的想辦法達成共識，讓所有人民回歸到自己的工作崗位上，繼續努力。

我們親眼見證了台灣的黃金年代，經濟快速起飛，百姓安居樂業，人心善良、互相幫忙，只要沒有政治擾，我相信這是所有人民最樂於見到的結果。願中華民國長治久安，人民安居樂業，這是我最大的願望。

張克晉

中華民國 一一四年 四月 二十八日 星期一

▼罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉4張A4聲明 。（圖／讀者提供）





