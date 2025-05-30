衝刺罷免投票！綠營要當罷團側翼　避一狀況「反對藍營有利」

▲罷團送件。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

與國民黨發動罷免綠委相比，雙方達到「31：0」的輾壓式差距，至此，大罷免潮將進入全新階段，所有罷團開始為補件、投票奮鬥，然而看似氣勢正盛，就有罷團人員坦言，罷團二階段後「真的已經筋疲力盡」，期盼民進黨提供協助打團體戰。綠營黨政人士也提出幾項合作方向，他也強調，罷團機動性跟動能都很強，就連民進黨做不好、幫不夠都會被K，國民黨希望最後變藍綠對決，這對他們有利，「所以民進黨就是站定協助者角色，成為公民團體側翼，盡量去協助，目前為止還算順暢」。

對「31：0」的駭人場面，綠營黨政人士坦言，大罷免有這樣的局面，還是公民團體靠自己殺出一條血路，也凸顯罷免活動正當性，原本評估二階段過10個就是萬幸，現在是超過30，第二階段後一直都有協助，這種規模的罷免行動是全世界首次。

至於未來三階投票時如何合作，該人士認為，各區域生態又不太一樣，都會區空戰比較吃香，黨公職比較好著力。地方型的區域打法又不同，有罷團請民代協助開客廳會，但客廳會主力畢竟是里長，還有一些困難，黨中央可以幫忙掃市場，站路口、借場地，還是以罷團為主體，策略上都還在討論當中，接下來一定比較多國會層級議題，或是全國串聯活動，會比較需要統一性的對外發言體系。

他也舉例，基隆就是很明顯例子，各罷團本來就在修養生息，卻瞬間集結基隆，個別罷團機動性跟動能都很強，就連民進黨做不好、幫不夠都會被K，國民黨希望最後變藍綠對決，這對他們有利，「所以民進黨就是站定協助者角色，成為公民團體側翼，盡量去協助，目前為止還算順暢」。

目前綠軍與罷團都還在磨合期，該人士坦言，彼此互信基礎還是要建立，罷團也會擔心雙方步調不同，可能會有困擾，但這些都不是壞事，盡量組成聯絡平台，當初罷韓國瑜時，一些團體有競爭關係，但到最後也是能互相配合，各自會調整出最適合的作戰位置，較有經驗的民代提供經驗，畢竟罷團在面對選舉上，還是素人，罷團後面遇到衝突，也可以盡快打給黨公職排除狀況，就是當選民服務，甚至部分區域包含出借看板、宣傳車等，都已經開始盤點。

至於戰術層面，綠營人士表示，可以感受到國民黨在準備熱戰了，他們集結得非常快，反而像傅崐萁、王鴻薇就開始沉潛、轉換風格，第三階段空戰會大於組織戰，接下來不是要拚簽名，而是把投票意願催出來，強化同意罷免的理由，國民黨的支持者都已經知道要投不同意罷免了，這邊也要加緊腳步。

而有罷團也認為，可以盡快確定補選人選，綠營人士則認為有難度，他表示，現在罷免案也還沒過，不可能現階段就確定補選的人，如果現在就確定，光是地方內部整合就非常不容易，不過在罷免過程中有出力的人自然大家就會肯定，都有納入評估。

綠委沈伯洋表示，民進黨從第一階段、第二階段以來都是公民團體的側翼，自然也會有開會協助事項，比方說協助借路權、遇到騷擾如何處理等等，一直都有這些會議，自己也與黨中央不斷溝通，看還有什麼部分能夠提供幫助，第三階段並肩作戰，不能讓罷團獨自面對國民黨跟民眾黨攻擊，至於第四階段補選如何沒人討論，這些都太遠，如何罷免成功才是現在該關注的事情。