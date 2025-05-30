　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衝刺罷免投票！綠營要當罷團側翼　避一狀況「反對藍營有利」

▲▼罷免國民黨立委林沛祥案第二階段連署今（23日）送件。（圖／讀者提供）

▲罷團送件。（圖／讀者提供）

記者杜冠霖／台北報導

與國民黨發動罷免綠委相比，雙方達到「31：0」的輾壓式差距，至此，大罷免潮將進入全新階段，所有罷團開始為補件、投票奮鬥，然而看似氣勢正盛，就有罷團人員坦言，罷團二階段後「真的已經筋疲力盡」，期盼民進黨提供協助打團體戰。綠營黨政人士也提出幾項合作方向，他也強調，罷團機動性跟動能都很強，就連民進黨做不好、幫不夠都會被K，國民黨希望最後變藍綠對決，這對他們有利，「所以民進黨就是站定協助者角色，成為公民團體側翼，盡量去協助，目前為止還算順暢」。

對「31：0」的駭人場面，綠營黨政人士坦言，大罷免有這樣的局面，還是公民團體靠自己殺出一條血路，也凸顯罷免活動正當性，原本評估二階段過10個就是萬幸，現在是超過30，第二階段後一直都有協助，這種規模的罷免行動是全世界首次。

至於未來三階投票時如何合作，該人士認為，各區域生態又不太一樣，都會區空戰比較吃香，黨公職比較好著力。地方型的區域打法又不同，有罷團請民代協助開客廳會，但客廳會主力畢竟是里長，還有一些困難，黨中央可以幫忙掃市場，站路口、借場地，還是以罷團為主體，策略上都還在討論當中，接下來一定比較多國會層級議題，或是全國串聯活動，會比較需要統一性的對外發言體系。

他也舉例，基隆就是很明顯例子，各罷團本來就在修養生息，卻瞬間集結基隆，個別罷團機動性跟動能都很強，就連民進黨做不好、幫不夠都會被K，國民黨希望最後變藍綠對決，這對他們有利，「所以民進黨就是站定協助者角色，成為公民團體側翼，盡量去協助，目前為止還算順暢」。

目前綠軍與罷團都還在磨合期，該人士坦言，彼此互信基礎還是要建立，罷團也會擔心雙方步調不同，可能會有困擾，但這些都不是壞事，盡量組成聯絡平台，當初罷韓國瑜時，一些團體有競爭關係，但到最後也是能互相配合，各自會調整出最適合的作戰位置，較有經驗的民代提供經驗，畢竟罷團在面對選舉上，還是素人，罷團後面遇到衝突，也可以盡快打給黨公職排除狀況，就是當選民服務，甚至部分區域包含出借看板、宣傳車等，都已經開始盤點。

至於戰術層面，綠營人士表示，可以感受到國民黨在準備熱戰了，他們集結得非常快，反而像傅崐萁、王鴻薇就開始沉潛、轉換風格，第三階段空戰會大於組織戰，接下來不是要拚簽名，而是把投票意願催出來，強化同意罷免的理由，國民黨的支持者都已經知道要投不同意罷免了，這邊也要加緊腳步。

而有罷團也認為，可以盡快確定補選人選，綠營人士則認為有難度，他表示，現在罷免案也還沒過，不可能現階段就確定補選的人，如果現在就確定，光是地方內部整合就非常不容易，不過在罷免過程中有出力的人自然大家就會肯定，都有納入評估。

綠委沈伯洋表示，民進黨從第一階段、第二階段以來都是公民團體的側翼，自然也會有開會協助事項，比方說協助借路權、遇到騷擾如何處理等等，一直都有這些會議，自己也與黨中央不斷溝通，看還有什麼部分能夠提供幫助，第三階段並肩作戰，不能讓罷團獨自面對國民黨跟民眾黨攻擊，至於第四階段補選如何沒人討論，這些都太遠，如何罷免成功才是現在該關注的事情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 9922 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／成功續命！　尼克東冠G5扳回一勝
獨／噁爆！跳跳猴外送「在地美食佐汙水」　2女工程師吃完狂吐
失智婦「想見兒子」騎數十公里　協尋警得知真相眼眶泛紅
快訊／馬斯克請辭DOGE　川普白宮辦送別記者會！
徐若熙被鎖定！　多名球探赴台看
咖啡寄杯買7送7、霜淇淋買1送1！超商「端午連假優惠」懶人包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

亞洲唯一！台灣成3豬隻疾病非疫區　蘇貞昌：當閣揆時每天繃緊神經

為何相信保母劉彩萱說法？　剴剴案社工曝合作模式「不能都怪我」

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

衝刺罷免投票！綠營要當罷團側翼　避一狀況「反對藍營有利」

罷綠恐全線崩盤　國民黨三階「轉攻為守」催危機感護藍委

左營軍港傳浮塢測試時進水「坐底」　海軍證實：塢上人員無傷損

青鳥男神3點回應反擊「錄音說館長」　怒轟小草：翻車了啥

幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

卓榮泰報喜　台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

Karina口誤「aespa⭢欸斯剖」 Winter救場失敗...狂笑場

家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

亞洲唯一！台灣成3豬隻疾病非疫區　蘇貞昌：當閣揆時每天繃緊神經

為何相信保母劉彩萱說法？　剴剴案社工曝合作模式「不能都怪我」

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

衝刺罷免投票！綠營要當罷團側翼　避一狀況「反對藍營有利」

罷綠恐全線崩盤　國民黨三階「轉攻為守」催危機感護藍委

左營軍港傳浮塢測試時進水「坐底」　海軍證實：塢上人員無傷損

青鳥男神3點回應反擊「錄音說館長」　怒轟小草：翻車了啥

幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

卓榮泰報喜　台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

關稅政策被擋　WSJ：川普團隊正「制定Plan B」準備出招

快訊／尼克東冠G5扳回一勝　布朗森、唐斯合砍56分續命

6月新制懶人包！夏季電費「每月多500元」　台鐵漲價、改點

全台手搖飲端午優惠一次看　搶喝大苑子7元水果茶、麻古買1送1

買中古屋「要選A8還是A9？」　兩派分析：是真的方便

雲林貨車天雨路滑失控！　自撞陸橋護欄「車頭爛毀」

第一視角畫面曝！男夜闖國道遭3車撞輾亡　駕駛驚恐急喊：是人嗎

台男在韓國又遭逮捕！涉嫌偷拍「最高情報機構」　疑是親中派間諜

如果大谷投球同時完全打擊　美主持人放話：我就裸體上工！ 

家寧被爆「海邊上空親密照」！男閨蜜深夜PO完整視角 真相全公開

連假追劇超幸福！快找「男神.女神陪伴」　Disney+高質感片單「有顏值有演技」

政治熱門新聞

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

青鳥男神反擊「錄音說館長」轟小草：翻車了啥

左營軍港傳浮塢測試時進水「坐底」　海軍證實：塢上人員無傷損

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

衝刺罷免投票！綠營要當罷團側翼　避一狀況「反對藍營有利」

罷綠恐無望　國民黨三階催危機感護藍委

幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

剴剴案調查報告出爐　社工3訪仍漏接、剴剴大片瘀傷紀錄全無

稱「字跡潦草」剔除連署書南投選委會急改口　綠籲許淑華說清楚

民調：57.9%支持陸配交除籍證明

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

更多熱門

相關新聞

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

針對罷免綠委林俊憲、王定宇多起涉及死亡連署、偽造文書案，台南地檢署昨日正式起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，另有37名國民黨工及親友因坦承犯行緩起訴。而王定宇偕律師江信賢發起「刑事究責、民事求償」行動，目前已累積60位被偽造的受害民眾要向罷免連署領銜人和國民黨主要被告提告求償，總共求償金額超過百萬。

藍營女黨員收陸資組團赴中　遭重判4年

藍營女黨員收陸資組團赴中　遭重判4年

幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

即／涉幽靈連署！北檢約談罷吳四騎士等6人均請回

即／涉幽靈連署！北檢約談罷吳四騎士等6人均請回

遭北檢列被告約談　張斯綱發4聲明：並無涉任何偽造文書、選罷法案件

遭北檢列被告約談　張斯綱發4聲明：並無涉任何偽造文書、選罷法案件

關鍵字：

大罷免大罷免傅崐萁大罷免葉元之大罷免徐巧芯大罷免王鴻薇大罷免羅廷瑋國民黨民進黨罷團

讀者迴響

熱門新聞

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

NanaQ曬「與2男睡同房」照挺家寧

呂秋遠打破沉默！第一視角還原戀情始末

謝和弦開嗆家寧「噓你媽」引圍觀

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

她「深V畢業裝」驚動校長　影片吸480萬觀看

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

台灣薪資天花板曝光！機師月薪32萬居冠

李怡貞一口氣列「11項特徵線索」！

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

性侵小球員還偷拍片　台中市府公布變態教練姓名

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

更多

最夯影音

更多

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面