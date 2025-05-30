躺著也中槍！呂秋遠回應私生子風波　複製朱立倫10年前「換柱」文

▲律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

實習記者石嘉豪／台北報導

網紅律師呂秋遠因私生子醜聞人設崩壞，昨（29日）晚間他在沈默多時後，於臉書發布5000字長文，為自己抱屈，強調是生母主動勾引，不過，呂秋遠文中的第一段文字，被發現是複製貼上國民黨主席朱立倫10年前的文章，也因此引發熱烈議論。

呂秋遠日前遭爆有私生子，且生母林姓律師當時就是在他所經營的事務所中實習，這一層關係，也讓呂秋遠被質疑，有藉由權勢發展不當關係的情形，此外，在後續公布的錄音檔中，呂秋遠還以「受精卵」稱呼私生子，一夕之間暖男形象徹底崩塌。

然而呂秋遠昨日晚間發文表示，當初是女方主動勾引，且對方一直以來都知道他不想要小孩，在懷孕後主動辭職，還說會自己養小孩，不會因為寶寶的事情打擾他，沒想到最後卻提告，主動把事情鬧大。

不過，呂秋遠這則5000字的澄清文，開場白提到，「剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。沉默太久，傷害也太重，我想該是和大家清楚說幾句話的時候」，有眼尖網友發現，與國民黨主席朱立倫2015年談「換柱事件」的經典文章一模一樣。

國民黨在2015年7月19日正式提名前主席洪秀柱參選2016總統大選，不料，洪秀柱支持度在提名後下滑，加上在兩岸議題的立場，被貼上「急統」的標籤，不僅引發基層反彈，黨內「換下洪秀柱」的聲音也與日俱增，最終，國民黨在10月17日全國黨代表臨時會中，廢止提名洪秀柱，並改由徵召時任新北市長朱立倫出戰大選。

「換柱」風波在當時，雖被認為是有可能讓選情止跌回升的手段，但此舉也造成黨內「挺柱派」的不諒解，進而影響黨內團結，朱立倫為了重整旗鼓，在「換柱」當晚發文說明自己的想法，一開頭也是寫著「剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。沉默太久，傷害也太重，我想該是和大家清楚說幾句話的時候。」只是沒想到當年朱立倫文章中，被網友拿來消遣的開場白，如今在將近10年後，又被呂秋遠一字不漏地複製貼上使用。