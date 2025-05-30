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遭罷團指送59元洗潔精賄選　黃建賓轟「公然抹黑」：不更正就提告

▲▼行政院長陳建仁赴立法院施政報告及備詢 立法院院會 國發會龔明鑫 立委黃建賓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委黃建賓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

全台罷免行動將進入第三階段，近日傳出罷免國民黨台東立委黃建賓團體「挫賓行動」指出，立委黃建賓有涉及賄選嫌疑。對此，黃建賓發聲明批，「公然抹黑，不更正，就提告！」，針對未經查證且協助散播假訊息者，他也不會容忍假訊息文化破壞台灣社會的良善，將一併提告以正視聽。

黃建賓昨深夜發聲明表示，針對罷免團體在粉絲專頁與社群群組中指稱他於活動中發送價值59元的洗潔精，他嚴正否認。另有吹哨者表示，罷免團體群組的管理員公然在近千人的群組指控，縣長饒慶鈴、議長吳秀華陪同黃建賓發送，群組更直接以「賄選」、「挪用公款」等莫須有罪名公然抹黑。

黃建賓強調，他本人及團隊皆沒有發送洗碗精，饒慶鈴、吳秀華也完全沒有發送洗碗精，黃建賓團隊所發送的文宣品一切合法合規。針對罷免團體「挫賓行動」公開影射，並在近千人的群組直接造謠抹黑黃建賓、散播不實訊息，意圖損毀黃建賓名譽，若罷免團體不立即更正，黃建賓將不會姑息，絕對提告。

黃建賓表示，針對未經查證且協助散播假訊息者，黃建賓也不會容忍假訊息文化破壞台灣社會的良善，將一併提告以正視聽。

黃建賓強調，他絕對不會允許，罷免團體用政治髒水，玷汙了台東這片良善的土地，也請所有鄉親協助他，只要有看到任何人士散播相關假訊息，請蒐證並私訊他粉專，讓大家一起杜絕假消息文化，拒絕惡意罷免騷擾台東人。

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