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遭罷團控送59元洗碗精　黃建賓提告：發送的文宣品一切合法合規

▲台東民進黨部批立委黃建賓割稻尾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲立委黃建賓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者崔至雲／台北報導

針對罷免團體「挫賓行動」昨（29日）指台東縣立委黃建賓在發送反罷免小禮物「洗碗精」，並稱洗碗精起碼59元，另罷免團體官方line群組更以「賄選」、「挪用公款」宣傳。黃建賓今表示，罷免團體今天的聲明已經改口，證明黃建賓沒有發送洗碗精，罷團昨天的聲明顯然是刻意造謠抹黑，已完成提告，絕不容許惡意政治髒水玷汙台東這片土地。

黃建賓指出，罷免團體「挫賓行動」29日晚間在臉書粉專指控，黃建賓送反罷免小禮物洗碗精，並稱洗碗精起碼要59元，另有吹哨者揭露，罷免團體官方line群組管理員同日在近千人群組貼出洗碗精照片，同樣指控有人收到黃建賓發送洗碗精作為反罷免贈品，並稱饒慶鈴、吳秀華陪同發送，隨後群組成員更直接指控黃建賓有賄選、挪用公款之嫌。

黃建賓表示，他已於昨日晚間公開聲明，黃建賓本人及團隊皆沒有發送洗碗精，饒慶鈴、吳秀華也完全沒有發送洗碗精，「黃建賓團隊所發送的文宣品一切合法合規」，並要求罷免團體更正不實資訊，否則將不姑息假訊息造謠，絕對會提告。

黃建賓表示，根據罷免團體今日聲明，罷團已改口稱洗碗精為黃建賓、饒縣長及吳議長「離場後」才出現，顯然罷免團體已經知情洗碗精並非黃建賓所發送，罷團根本是公開打臉自己，罷團今日的聲明也自證昨日所指控「黃建賓發送洗碗精」為不實謠言。

黃建賓強調，罷免團體對於散播不實謠言，至今仍不願更正，並持續透過公開聲明及罷免團體成員發送不實資訊，刻意毀損黃建賓名譽，如此指鹿為馬、顛倒是非黑白的手段，台東鄉親不會接受。黃建賓表示，已於今日下午完成提告，絕不容許惡意的政治髒水玷汙台東這片土地，也絕不允許惡意罷免繼續騷擾台東鄉親。
 

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