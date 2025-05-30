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張斯綱「二次利用」連署資料助罷免　吳沛憶憂中正萬華有同樣狀況

▲▼民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，立委吳沛憶 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委吳沛憶 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨涉「幽靈連署」、偽造文書持續擴大偵辦，國民黨議員張斯綱涉及利用4年前罷免吳思瑤連署名冊，提供給藍營北市黨部使用。對此，綠委吳沛憶今（30日）受訪時表示，一直都很擔心鍾小平會不會上次罷完林昶佐，這次要罷吳沛憶就直接把三年前的資料再抄一遍就二階達標直接送件，所以一開始鍾小平才說只要出力一定成案，至少現在看到他們有出來擺攤好好簽連署，希望這個情況不要發生。

吳沛憶坦言，現在看來好像抄襲的狀況跟涉及的人數比一開始所想像的越來越多，所以被告、被約談的數量不斷在增加，還是希望若真的有犯錯就要據實以任，抄襲真的是不好。現在擔心的是，在第一階段他們會選擇用抄襲的偽造文書，其實就是因為時間到了，發現件數不夠要臨時抱佛腳，所以只能用抄襲的方式趕著去送件。

吳沛憶指出，現在中正萬華進入到二階，現在不知道有沒有到8000份，剩下10天，這樣看來一天連署書就要簽到1500份，相當擔心那種臨時抱佛腳，用偽造文書抄資料的方式是否還會再次發生，國民黨到現在為止都沒有承認抄襲是錯誤，還是希望他們認錯、不要重蹈覆徹。

​​​​​​​吳沛憶表示，最近這段時間在地方跟民眾報告政績，文宣上都沒有提到罷免文字，就是好好把成績跟民眾說明，還是受到很多民眾鼓勵，他們會告訴我說叫我不要擔心，說公道自在人心，不用管外面怎麼說，民眾給我很多鼓舞，自己也因此比較穩定下來，還是回到初衷，民代本就是為民服務，我們的所作所為都是為了公共利益、社會國家，其實沒有什麼好害怕，但絕對不能鬆懈。

而有部分藍營里長同框力挺，卻受到國民黨內壓力，吳沛憶坦言，自己都可以體諒，知道他們有來自黨內滿大的壓力，加上鍾小平在電視上不斷對黨內同志施壓，鍾小平要求黨中央要來制裁、施壓黨內同袍，「在基層因為我們幾乎每天都會碰到五六次，我能夠感受到他們的壓力，所以我能體諒，也不為難、不會怪他們」。

對於張斯綱將四年前民眾連署資料這次交給青年軍，吳沛憶坦言，這情況也是最擔心的，因為在三年前在罷免林昶佐時就是鍾小平發起，當時也出現三成都是錯假資料，所以一直都很擔心鍾小平會不會上次罷完林昶佐，這次要罷吳沛憶就直接把三年前的資料再抄一遍就二階達標直接送件，所以一開始鍾小平才說只要出力就一定成案。

吳沛憶指出，地方上很多人就在講鍾小平手上就有那些資料，會不會照抄就送出。後來也看到偽造文書是要負法律責任，至少現在看到他們有出來擺攤好好簽連署，希望這個情況不要發生，但確實有這樣的隱憂。

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