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公視《極樂世界3》6／7南投首映　探究高齡精神健康

▲公視紀錄片《極樂世界3：憶外的時光》將於6月7日辦理南投場首映暨映後座談。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲公視紀錄片《極樂世界3：憶外的時光》將於6月7日辦理南投場首映暨映後座談。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升社會大眾對失智症的認識與關懷，公共電視《極樂世界3》紀錄片系列之一〈憶外的時光〉，將於6月7日（星期六）上午10時於南投縣文化局圖書館七樓電影放映廳辦理首映會，並結合映後座談，由紀錄片受訪者、製作團隊及精神照護相關專家，與關注高齡與精神健康議題的民眾面對面交流。

縣府介紹，《極樂世界3：憶外的時光》紀錄三位來自不同背景的失智者日常，其中兩位即為分別來自埔里福氣村與楓林社區失智照護據點的南投在地長者，藉由影像真實呈現他們如何在時光交錯中保有生活尊嚴與人際連結；透過紀錄片的放映與座談互動，期望讓更多人理解失智症者的處境、家屬的壓力以及社區照顧資源的重要性。

縣府指出截至今年4月底，該縣的身心障礙人口數為3萬3376人，占全縣總人口約7% ，根據2024年全國資料顯示，65歲以上失智症人口約為35萬人，失智症盛行率約為7.99% ，截至同年8月，該縣65歲以上人口為10萬1486人，占全縣21.4%，已達超高齡社會的標準；縣府長期關注高齡與精神障礙議題，積極建構以人為本的支持體系，本次活動也將展現該縣推動在地照護資源的成果。

▲公視紀錄片《極樂世界3：憶外的時光》將於6月7日辦理南投場首映暨映後座談。（圖／南投縣政府提供）

縣府提醒，本次活動免費入場，座位有限，故請掃描QR-CODE填寫報名資料，歡迎有興趣的民眾一同走入失智者的世界，看見每段記憶背後的情感與價值。

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