妃妃鐵馬隊出發！　三天騎遍台南37區民主接力從東山啟程

▲立委陳亭妃率「妃妃鐵馬隊」從台南東山碧軒寺出發，展開為期3天的民主接力行動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為挺身捍衛台灣民主，民進黨立委陳亭妃30日一早率「妃妃鐵馬隊」從台南市東山區碧軒寺出發，展開為期3天、騎遍台南全37行政區的民主接力行動，不僅凝聚地方基層意志，也為罷免藍委行動注入地方動能。

「顧台灣、護民主！」清晨8時許，東山碧軒寺前熱鬧滾滾，陳亭妃身穿專屬車衣，領軍「妃妃鐵馬隊」向佛祖媽祈福後正式出發，宣告這場3天騎遍全市37區的民主之旅正式啟動。現場不僅湧入大批支持者聲援，沿途更有鄉親舉牌打氣，展現濃厚的地方支持力。

陳亭妃表示，這場行動是對當前民主情勢的回應，也是對罷免藍委行動的具體支持，她說：「民主不能只靠空喊，要用腳走出來，讓人民的聲音回到土地上。」

為強化行動續航力，團隊特製能量補給包，內含香蕉、能量棒與電解水，讓參與者全程無後顧之憂。更透過直播方式，邀請全台鄉親線上集氣，讓這場地方民主行動不再受限於地理，實現全民參與的精神。

陳亭妃過去即以鐵馬行動見長，2018年騎遍台南全區，2021年更曾率隊從屏東騎至台北為選情助陣，展現政治行動力。她強調：「鐵馬不是秀，是我一直以來走入基層的方式。民主要落地生根，才是真正的力量。」

「妃妃鐵馬隊」31日將從楠西北極殿再出發，繼續騎訪市區其他行政區，透過直播邀請全台一起「線上陪騎」，將台南的民主熱力一路延伸到全台灣。