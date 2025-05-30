嘉縣22家合約院所端午不打烊！　65歲以上者優先接種

▲▼ 嘉縣22家新冠疫苗合約院所，端午防疫不打烊 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣22家院所端午防疫不打烊，衛生局鼓勵民眾，尤其高齡或慢性病者應盡速完成接種，前立委陳明文夫人廖素惠更以行動響應，並呼籲人潮擁擠或接觸有症狀者應自主戴口罩、落實勤洗手、保持室內通風及環境消毒、有症狀篩檢及就醫、生病在家休息6項防護措施，全嘉粽享齊聚之時，也不忘防疫顧健康。

疾病管制署公布2025年第21週（5月18日至24日）全國新冠門急診就診41,402人次、嘉義縣294人次，均較前一週上升，今年以來新冠併發重症本土確定病例全國累計432例，其中66例死亡，嘉義縣至5月27日累計重症13例，以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中2例為1歲以下，另外2例死亡皆為70歲以上，超過9成未接種JN.1疫苗。

衛生局長趙紋華表示，病毒變異相當迅速，每年流行病毒株亦有所不同，新冠併發重症死亡者多無接種疫苗，端午連假嘉義縣22家合約院所疫苗接種不停歇，籲滿6個月以上且尚未接種JN.1疫苗者踴躍接種1劑，特別是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等免疫力低下者。

此外，65歲以上長者（含55至64歲原住民）及免疫不全等對象與前一劑間隔6個月可再接種第2劑，65歲以上者亦可同時接種肺炎鏈球菌疫苗，防護升級再+1，相關接種資訊可上衛生局官網查詢。

近日呼吸道感染者增加，連假出遊搭乘大眾運輸或到人潮聚集的室內空間，進出醫院、診所、長照機構建議配戴口罩，如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等疑似症狀可先購買快篩試劑檢驗並儘早就醫，嘉義縣有37家家用快篩試劑販賣藥局及9家醫用快篩醫療院所，相關資訊請至嘉義縣衛生局官網查詢 https://reurl.cc/knbG03