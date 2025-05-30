預防帶狀疱疹！接種疫苗最有效　花蓮3類民眾免費

▲花蓮帶狀皰疹疫苗預約接種日期及免費接種適用對象。（ 圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣6月5日起開放「帶狀疱疹疫苗」預約接種，本次疫苗接種對象為設籍花蓮縣50歲以上中低／低收縣民、65（原住民55）歲以上慢性病長者，符合資格者可免費接種2劑帶狀疱疹疫苗，歡迎符合資格的民眾前往戶籍地衛生所預約接種，為維護各鄉鎮市民眾權益，禁止跨鄉鎮市預約接種。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，帶狀疱疹是由潛伏於體內的水痘病毒再度活化引起，發病時通常出現單側性的皮膚刺痛、水泡與紅疹，常發生於免疫力低下或年長者身上，經研究顯示99.5%的年長者曾感染水痘病毒，並有罹患帶狀疱疹的風險，其中1 ／3的人會在一生中罹患帶狀疱疹。預防帶狀疱疹發生除了維持正常的作息和提升免疫力外，接種帶狀疱疹病毒疫苗是最有效的預防措施。

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▲花蓮縣提供帶狀皰疹疫苗服務專線。



朱家祥指出，本次採購的疫苗為台灣在2021年上市的不活化基因重組帶狀疱疹疫苗欣剋疹（Shingrix），為2劑型疫苗，第1劑疫苗接種完畢後，須於2個月後接種第2劑，完整接種2劑後3.2年保護力可達97%，接種11年後保護力仍可維持87.7%。另外提醒前4年曾接種過帶狀疱疹疫苗者，因抗體濃度可維持5年之久，不需再次接種。

▲自費接種帶狀皰疹疫苗醫療院所資訊。



花蓮縣衛生局提醒，114年接種對象為設籍本縣50歲以上中低收戶、低收戶及65歲（原住民為55歲）以上具有慢性病長者，可至戶籍地衛生所預約接種，接種當天請攜帶健保卡、身份證（驗完歸還）、身分證正反面影本及中低或低收證明、1年內慢性病處方箋或相關證明文件，另提醒若為55歲至64歲原住民另請攜帶戶口名簿或戶籍謄本影本。

若有相關問題請洽詢戶籍地衛生所。若有意願自費接種帶狀疱疹疫苗之民眾，可至花蓮縣衛生局網址：https://www.hlshb.gov.tw查詢。

