端午將至防制走私　海巡第五巡防區強力掃蕩雲嘉海岸

▲海巡署中部分署第五巡防區指揮部為防範不肖人士藉機走私相關農漁畜產品謀取不法利益，特於昨日編組友軍單位，針對轄區實施「擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

端節將屆，應景民生物資需求增加，海巡署中部分署第五巡防區指揮部為防範不肖人士藉機走私相關農漁畜產品謀取不法利益，特於昨（28）日編組第四岸巡隊、雲林、嘉義查緝隊及艦隊分署第十三海巡隊，並聯合高雄港警總隊布袋港中隊等友軍單位，針對轄區實施「擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務。

為強化岸際重點區域掃蕩及進出港漁船擴大執檢，以嚇阻走私犯罪及其它違法、違規等情事，專案任務重點針對雲嘉轄區商漁港安檢工作，岸際空屋、防風林、涵洞及港區下水道全面清查及搜索作業，並運用無人機及各項科技裝備，同時結合第十三海巡隊巡防艇加強雲嘉海域巡邏密度，嚴防大陸漁船伺機越界捕魚，損害我國漁民權益。

專案任務共動員計巡防艇1艇、汽車14部、機車13部、3架無人機及 75員海巡同仁，展現維護海線治安之決心，彰顯海巡署強力打擊不法及維護漁權之執法能量。第五巡防區指揮部表示，時值端節前夕，是不法人士走私牟利的高峰期，另加強所轄商漁港安全檢查工作，防範不法趁隙進入國內，確保國人生命財產安全，在此呼籲民眾若有發現任何不法情事，均可撥打免費服務專線「118」向海巡署通報。

▲專案任務重點針對雲嘉轄區商漁港安檢工作，岸際空屋、防風林、涵洞及港區下水道全面清查及搜索作業。（圖／記者游瓊華翻攝）