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IVE領軍！高雄世運7組韓團拼盤5/31登場　進離場交通攻略

▲▼IVE、ZB1等7組大咖到齊！KT POP高雄世運拼盤「破天荒推套票」還有接駁車。（圖／友善的狗提供）

▲IVE、ZB1等7組大咖到齊！KT POP高雄世運拼盤「破天荒推套票」還有接駁車。（圖／友善的狗提供）

記者賴文萱／高雄報導 

K-POP拼盤演唱會「KT POP」即將在5月31日於高雄世運主場館登場，由男神演員池昌旭擔任主持人，超人氣女團IVE領銜演出，共7組韓星接力登場。當天下午16時至午夜24時，世運大道將實施全段封閉管制，交通局規劃加密班次及免費接駁車服務，呼籲歌迷搭乘公共運輸進離場更方便。

KT POP由男神演員池昌旭擔任主持人，超人氣女團IVE領銜演出，攜手Mark Tuan（GOT7）、MONSTA X小分隊SHOWNU與HYUNGWON、ZEROBASEONE、UNIS、izna及KiiiKiii共7組韓星接力登場，呈現與眾不同的韓流音樂盛典。

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▲▼IVE領軍！高雄世運7組韓團拼盤5/31登場　進離場交通攻略。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄世運7組韓團拼盤交通管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼IVE領軍！高雄世運7組韓團拼盤5/31登場　進離場交通攻略。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局說明，為維護參加民眾步行安全，世運大道5月31日16時至24時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

▲▼IVE領軍！高雄世運7組韓團拼盤5/31登場　進離場交通攻略。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄世運7組韓團拼盤5/31登場，進離場交通攻略。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼IVE領軍！高雄世運7組韓團拼盤5/31登場　進離場交通攻略。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局補充，參加演唱會活動請盡量搭乘公共運輸，「搭捷運、不開車、少騎車、走路最健康」，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運站臨停接送，搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5~8 分鐘即可抵達世運主場館。另外散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3~4分鐘，維持散場動線順暢。

此外，演場會場將安排免費接駁車，21時30分至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。本次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側，開放時間為5月31日12時至23時，騎車前往的歌迷可加以利用，並請記得務必準時離場。

另會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」，請民眾千萬不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場時間。

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