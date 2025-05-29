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因應連假人潮車潮　虎尾警分局公布高鐵雲林站交通疏導措施

▲虎尾警分局公布連假交通管制措施。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾警分局公布端午連假，高鐵雲林站周邊交通管制措施。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

端午節連續假期自年5月30日至6月1日止為期3天，雲林虎尾警分局為維持交通順暢，將針對返鄉、出遊重點時段及路段規劃交通疏導勤務並提供轄區易壅塞交通路段及交通疏導管制資訊，請用路人特別留意並提前規劃以避開阻塞，影響出遊興致。

虎尾鎮市區林森路雲林布袋戲館、故事館及合同廳舍連假期間，旅遊人車較多，請用路人多利用虎尾鎮文科路外環道及工專路、北平路等其他道路繞行； 高鐵雲林站於本次連假期間將於5月29日16-22時及5月30日至6月1日每日8-22時實施改道措施。

▲虎尾警分局公布連假交通管制措施。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾警分局公布端午連假，市區交通管制措施。（圖／記者游瓊華翻攝）

請接送旅客民眾屆時配合管制引導並預控時間，另請多多善加利用入口於大隆路與永興路口、高鐵站1號出口方向停車場，除享有30分鐘免費之優惠外，亦減少旅客徒步距離，旅客出閘門後徒步向右往1號出口即可到達停車場，亦能避免於站內道路因車多壅塞浪費寶貴的時間。

國道高速公路局於連假期間2025年5月31日至6月1日每日12時至21時止實施國道一號虎尾交流道北上入口匝道封閉，請用路人循以下替代道路行駛：
（一） 縣道145乙→台1線→國道一號西螺交流道。
（二） 縣道145乙→縣道145→縣道154→台1線→國道一號西螺交流道。

有鑒於連續假期民眾旅遊返鄉飲宴機會增加，虎尾警方叮嚀，請大家勿長途疲勞駕車、酒後不開車並牢記「行駛道路前多一分檢查，就能少一分危險」、「路口慢看停、行人停看聽」等安全觀念才能行車平安。

▲虎尾警分局公布連假交通管制措施。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾警分局公布連假交通管制措施。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾警分局公布連假交通管制措施。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾警分局公布端午連假，高鐵雲林站周邊交通管制措施。（圖／記者游瓊華翻攝）


 

 


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