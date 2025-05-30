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大陸 大陸焦點 特派現場

外媒：美封殺陸「國產大飛機」　恐禁止出口發動機等關鍵技術

▲東航首架C919「B-919A」進行驗證飛行。（圖／CFP）

▲大陸「國產大飛機」C919。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「國產大飛機」C919商業營運日前滿兩周年，不料，近日卻傳出美國已暫停向陸方出售部分關鍵技術，包含噴射發動機相關技術。

《紐約時報》引述知情人士說法指出，美國商務部已經暫停部分允許美國公司向C919製造商中國商飛出售產品與技術的許可證，這些產品與技術被用於開發C919。

《路透社》報導也提到，美國商務部在一份聲明中證實，正在審查對陸方具有戰略意義的出口。

▲東航首架C919「B-919A」進行驗證飛行。（圖／CFP）

報導指出， C919大陸製造，但許多零組件來自海外，包含由奇異航空與法國賽峰集團合資生產的LEAP-1C發動機。報道還提到，2020年初，美國曾考慮拒絕奇異的許可證申請，但最終批准了。

除了發動機，《紐約時報》也指出，美國還暫停了向陸方出口半導體及某些化學品及機械相關的技術。知情人士說，此舉是為了回應中國近期對美國實施的關鍵礦產出口限制。

根據《環球時報》報導，大陸《航空知識》主編王亞男認為，若發動機供應出現困難，將對中國商飛交付帶來一定阻力。

不過，王亞男也強調，中國從未停止在替代動力技術方面的研發，「如果美方最終落實有關措施，只會促使中國加快國產商用飛機動力的研發。」

▲東航首架C919「B-919A」進行驗證飛行。（圖／CFP）

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