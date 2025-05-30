阿里山高山茶競賽結果大公開　特等茶展售吸引民眾

▲▼ 114年春季優良茶競賽頒獎暨展售促銷，縣長翁章梁親筆簽名頒獎吸引民眾品茗 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

114年阿里山高山茶春季優良茶競賽成績日前揭曉，歷經6天、兩階段品評選出特等、冠軍等獎項得主，由一品茶業林秉謙獲青心烏龍組特等獎、現代茶業李少夫奪得金萱組特等獎，梅山鄉農會今30日在幸福廣場舉辦頒獎暨展售活動，吸引民眾品茗茶香、刺激買氣，縣長翁章梁、前立委陳明文、立委蔡易餘、縣農會總幹事黃貞瑜等人頒贈匾額，恭喜業者金榜題名。

今年繳茶點數青心烏龍組733點、金萱茶組232點，總共965點，競賽選手報名實名制並繳交臺灣生產可溯源茶葉，繳茶時即由農糧署南區分署及嘉義縣政府派員隨機抽檢，繳交茶樣則於重新編碼後，由主審郭寬福老師帶領18名委員初審，淘汰率約20%。

評審指出，烏龍組特等獎茶菁條件佳、成熟度適中、外觀墨綠油亮、葉底均勻肥厚，茶湯蜜黃明亮帶花香、清香潔淨細緻飽滿；金萱組特等茶菁條件佳、外觀墨綠油潤勻整，茶湯蜜黃明亮、具果香品種香，濃郁滋味甘醇。

農業處指出，今年繳茶情形與113年相比，青心烏龍組增加23點、金萱組減少15點，總點數微幅增加10點，今年產量回復平均值以上，比去年產量多約3成，但報名點數卻未明顯增加。

農業處說，原因出自3月大阿里山茶區受數波寒流影響，氣溫忽高忽低，低溫會延長其休眠期導致茶樹萌芽延遲，且產期延後7至10天，採收期與南投梨山等高山茶區採收時間重疊，導致嚴重缺工問題。

一品茶業林藝諺說，今年天氣以茶葉來說滿有利的，生長過程冷天比以往長，土壤濕氣充足，有機質肥料充分轉換，採收當天天氣也不錯、成熟度均勻，有利於發酵、日光萎凋，今年受到肯定得到好成績，對茶農而言也是很好的舞台，消費者也有平台買到好茶，一公布當下詢問度就很高。

黃貞瑜指出，茶評鑑結果一公布，茶農朋友真的可說是「名利雙收」，越來越多二代、三代投入產業，農會就是他們最好的靠山，在政策、福利、執行上讓他們越來越無憂。

翁章梁表示，茶的產業養活山區好幾萬人，50年的時間累積，並在陳前縣長手中以阿里山的高知名度包裝，整合、統一品牌，打下深厚基礎。今年按照評審說法，茶農的技藝都相當精湛，將茶葉處理得非常好，不管是香味、茶韻、滋味都很棒，評比一結束很多茶馬上被搶購一空，希望大家在端午品粽時可以配茶，合時節的飲品對身體也很健康，歡迎多多消費鼓勵茶農。