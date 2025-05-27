4人攀玉山領隊晚餐後「臉部歪斜」疑中風　警消摸黑上山救人

▲▼ 排雲山莊登山客疑似中風，阿里山警消連夜助撤離撿回一命 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所昨（26日）晚間接獲報案，指稱玉山排雲山莊有山友飯後左側顏面突然歪斜失調、口語不清，左側手腳無力，疑似中風，阿里山派出所員警及山地義警、阿里山消防分隊、阿里山義消、保七總隊等單位立即派員前往救援。

端午連假前夕適逢梅雨鋒面及東北季風來襲，多日豪雨造成山區零星災情且明顯降溫，昨(26)日一名馬姓領隊帶著三名女性登山客趁著雨勢稍緩，前往攀登玉山，傍晚抵達玉山排雲山莊吃完晚餐休息期間，該名馬姓領隊出現顏面失調、口齒不清、半側手足無力等疑似中風症狀，領隊自覺狀況尚無大礙，卻在休息時症狀惡化，同行隊友心急如焚，在排雲山莊管理人員勸說下放棄隔日攻頂行程，決定下撤並報案。

但狀況發生時已傍晚且山區多雲能見度不佳，空勤總隊直升機無法出動救援，若原地等至隔日直昇機救援，病情惡化難料且影響直升機起降之氣候仍是未知數，阿里山警消綜合情資研判後，決定連夜上山救援，於18時25分出發，並聯繫排雲山莊人員協助患者下山，經警消連夜趕路，21時42分在玉山步道4.7公里處接觸傷患及山友一行人，搜救隊伍初步檢傷後認有立即就醫之必要，遂攙扶患者協助下山，於凌晨12時30分抵達登山口，隨即由消防隊救護車將馬姓領隊緊急送往嘉義基督教醫院就醫。

竹崎分局分局長吳誌權呼籲廣大山友，玉山群峰屬高海拔地區，路途遙遠，若有任何意外及不適，警消救援都極為費力耗時，建議登山遊客應裝備齊全切勿脫隊落單並隨時注意安全，壯麗的高山永遠都在，下次找機會再挑戰，身體若有不適，切勿勉強登山，應盡速撤離，以避免發生危險。