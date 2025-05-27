　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4人攀玉山領隊晚餐後「臉部歪斜」疑中風　警消摸黑上山救人

▲▼ 排雲山莊登山客疑似中風，阿里山警消連夜助撤離撿回一命 。（圖／竹崎分局提供）

▲▼ 排雲山莊登山客疑似中風，阿里山警消連夜助撤離撿回一命 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所昨（26日）晚間接獲報案，指稱玉山排雲山莊有山友飯後左側顏面突然歪斜失調、口語不清，左側手腳無力，疑似中風，阿里山派出所員警及山地義警、阿里山消防分隊、阿里山義消、保七總隊等單位立即派員前往救援。

▲▼ 排雲山莊登山客疑似中風，阿里山警消連夜助撤離撿回一命 。（圖／竹崎分局提供）

端午連假前夕適逢梅雨鋒面及東北季風來襲，多日豪雨造成山區零星災情且明顯降溫，昨(26)日一名馬姓領隊帶著三名女性登山客趁著雨勢稍緩，前往攀登玉山，傍晚抵達玉山排雲山莊吃完晚餐休息期間，該名馬姓領隊出現顏面失調、口齒不清、半側手足無力等疑似中風症狀，領隊自覺狀況尚無大礙，卻在休息時症狀惡化，同行隊友心急如焚，在排雲山莊管理人員勸說下放棄隔日攻頂行程，決定下撤並報案。

▲▼ 排雲山莊登山客疑似中風，阿里山警消連夜助撤離撿回一命 。（圖／竹崎分局提供）

但狀況發生時已傍晚且山區多雲能見度不佳，空勤總隊直升機無法出動救援，若原地等至隔日直昇機救援，病情惡化難料且影響直升機起降之氣候仍是未知數，阿里山警消綜合情資研判後，決定連夜上山救援，於18時25分出發，並聯繫排雲山莊人員協助患者下山，經警消連夜趕路，21時42分在玉山步道4.7公里處接觸傷患及山友一行人，搜救隊伍初步檢傷後認有立即就醫之必要，遂攙扶患者協助下山，於凌晨12時30分抵達登山口，隨即由消防隊救護車將馬姓領隊緊急送往嘉義基督教醫院就醫。

▲▼ 排雲山莊登山客疑似中風，阿里山警消連夜助撤離撿回一命 。（圖／竹崎分局提供）

竹崎分局分局長吳誌權呼籲廣大山友，玉山群峰屬高海拔地區，路途遙遠，若有任何意外及不適，警消救援都極為費力耗時，建議登山遊客應裝備齊全切勿脫隊落單並隨時注意安全，壯麗的高山永遠都在，下次找機會再挑戰，身體若有不適，切勿勉強登山，應盡速撤離，以避免發生危險。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Andy反擊家寧了！
「蕭」太難寫？馬文君罷免案遭剔除千份連署書
山東化工廠大爆炸「驚現蘑菇雲」！　當地醫院傳人滿為患
母親成冰冷遺體…兒相驗崩潰痛哭
撞擊畫面曝光！74歲翁北市倒車暴衝
獨／家寧爆Andy劈腿多女！對峙音檔內容曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義吳鳳廟遭竊！神桌、香爐、燭臺都搬光　網猜「識貨的人」

紅包塞嘴！8旬婦「照顧50年崩潰」悶死病兒　獲家人諒解法院輕判

長年照顧中風母！台南男尖刀捅胸刺死她　國民法官判20年

藥頭駕車衝撞逃逸！警連開4槍逮男女通緝犯　搜出2公斤毒品

4人攀玉山領隊晚餐後「臉部歪斜」疑中風　警消摸黑上山救人

史前遺跡出土！花蓮合署辦公廳舍急停工　變更設計大幅減少開挖

新北阿伯下載千部兒少片！猥褻偷拍4姪女還問律師「犯什麼罪」

都是倒車出包！74歲翁是酒駕累犯　10年前喝醉「巴庫撞機車」被逮

垃圾混廚餘遭拒收！雲林男記仇一個月　拿竹棍攻擊清潔隊員畫面曝

監視器畫面曝！74歲翁延三夜市「倒車暴衝」　無照撞騎士釀1傷

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

嘉義吳鳳廟遭竊！神桌、香爐、燭臺都搬光　網猜「識貨的人」

紅包塞嘴！8旬婦「照顧50年崩潰」悶死病兒　獲家人諒解法院輕判

長年照顧中風母！台南男尖刀捅胸刺死她　國民法官判20年

藥頭駕車衝撞逃逸！警連開4槍逮男女通緝犯　搜出2公斤毒品

4人攀玉山領隊晚餐後「臉部歪斜」疑中風　警消摸黑上山救人

史前遺跡出土！花蓮合署辦公廳舍急停工　變更設計大幅減少開挖

新北阿伯下載千部兒少片！猥褻偷拍4姪女還問律師「犯什麼罪」

都是倒車出包！74歲翁是酒駕累犯　10年前喝醉「巴庫撞機車」被逮

垃圾混廚餘遭拒收！雲林男記仇一個月　拿竹棍攻擊清潔隊員畫面曝

監視器畫面曝！74歲翁延三夜市「倒車暴衝」　無照撞騎士釀1傷

Andy反擊了「掀人生黑暗時刻」！　重砲轟家寧：講點人話好不好

嘉義吳鳳廟遭竊！神桌、香爐、燭臺都搬光　網猜「識貨的人」

隱藏雙連埤山谷的秘境釣魚餐廳！超鮮活魚料理還有鱘龍魚能現釣

25歲脫北女「幻想真愛」卻被賣中國男！　嚇得只穿內衣半裸逃亡

紅包塞嘴！8旬婦「照顧50年崩潰」悶死病兒　獲家人諒解法院輕判

藍心湄扯壞關韶文袋子...事後1舉動太狂　「他嚇到跪下」險哭出來

吃到飽「1美食」超多人夾！　一票點頭：平常很少吃到

甲山林推「帝寶」再提讓利價　祝文宇：按行情每坪砍20萬

長年照顧中風母！台南男尖刀捅胸刺死她　國民法官判20年

藥頭駕車衝撞逃逸！警連開4槍逮男女通緝犯　搜出2公斤毒品

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

社會熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

17歲女爽玩男模店簽本票　事鬧大業者慘了

24歲台大高材生成大毒梟！檢調查出爸也是航太菁英

快訊／屏東里港2砂石車對撞！1運將拋飛遭輾斃

24歲女自撞亡！高大成揭抽眼球液真相

24歲「台大毒梟」海撈30億　1情況可能躲過無期徒刑

獨／補助你上路卻沒保險　電動車政策變相「養套殺」

三峽翁被控裝昏　亞東醫院回應

更多熱門

相關新聞

即／雨彈猛炸台中烏溪暴漲　釣客受困沙洲　

即／雨彈猛炸台中烏溪暴漲　釣客受困沙洲　

中央氣象署今天（24日）發布豪大雨特報，台中中午左右出現大雨，台中、彰化交界的烏溪溪水快速上漲，1名釣客受困在台74線下方沙洲，警消獲報緊急派員及出動橡皮艇搶救，釣客受困約1小時後，由消防人員將他救出。

即／北市雙溪碼頭驚見浮屍　消防打撈上岸身分待查

即／北市雙溪碼頭驚見浮屍　消防打撈上岸身分待查

阿里山樂野「阿將的家23咖啡館」皇蛾驚豔現身

阿里山樂野「阿將的家23咖啡館」皇蛾驚豔現身

男打籃球突倒地失去意識　民眾醫護搶命

男打籃球突倒地失去意識　民眾醫護搶命

高雄騎士過彎不明原因自撞倒地　送醫不治

高雄騎士過彎不明原因自撞倒地　送醫不治

關鍵字：

竹崎分局登山救援中風阿里山警消

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

啦啦隊女神「當富商小三」懷孕　囂張4舉動曝光

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面