　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海陸家嘴論壇6月登場　陸中央將宣布重大金融政策

▲▼航拍浦東陸家嘴夜景，霓虹閃爍璀璨奪目。（圖／CFP）

▲上海陸家嘴夜景。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

2025陸家嘴論壇將於6月18、19日在上海召開，上海市委金融辦常務副主任周小全透露，論壇期間，中央金融管理部門將發布若干重大金融政策。

本屆陸家嘴論壇的主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」，期望與各界人士深入探討如何進一步推進金融改革開放，進一步深化國際金融合作，進一步參與國際金融治理，為世界經濟增長注入新動能。

周小全表示，本屆論壇有四個特點，第一是發出權威聲音，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局和上海市人民政府的領導將在論壇上發表演講。同時，論壇期間，中央金融管理部門還將發佈若干重大金融政策。

▲▼上海浦東區陸家嘴金融區大廈。（圖／CFP）

第二特點是匯聚四方賓朋，周小全說，他們邀請了來自10多個國家和地區的70余名中外嘉賓出席論壇併發表演講，其中包括來自英國金融行為監管局、匈牙利央行、新加坡金融管理局、香港財政司等境內外金融管理部門的負責人，來自香港交易所集團、德意志交易所集團等境內外金融市場的負責人，來自中央金融機構、知名外資金融機構的負責人。

第三是聚焦開放合作，周小全指出，本屆論壇圍繞金融開放合作與高質量發展，安排了8場全體大會，分別是：第一場：「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」；第二場：「增強全球貨幣政策的協調性」；第三場：「推動資本市場持續穩健發展」；第四場：「深化上海與香港國際金融中心合作發展」；第五場：「金融支持新質生產力發展」；第六場：「人工智能賦能金融改革創新：機遇和挑戰」；第七場：「提高普惠金融服務的均衡性和可及性」；第八場：「完善綠色金融政策、標準和產品體系」。

第四是關注前沿熱點，周小全說，論壇圍繞再保險市場建設、科技金融、金融法治等大家關切的問題，安排了3場專場活動，分別是「再保險高質量發展」專場活動，以「金融開放合作中的國際法治實踐與展望」為主題的金融法治國際研討會，和圍繞「暢通資本流動，支持硬科技企業穿越週期」「強化金融協同，助力打造未來產業高地」等兩個議題展開的「科創金融工作室」專場活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 9922 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沒人要禮讓！ 學童站斑馬線「28秒10車連著過」
美日超過20隊競逐徐若熙　球評分析動向「夢想與現實」
55刀砍爆頭顱！他當場喪命　兇手逃死
小S大女兒出國1年「外型變了」！低胸背心包不住上圍
簽名潦草？南投選委會剔除連署書惹議　中選會調查6月2日出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

學者：中美第二階段博弈已在激烈進行

上海陸家嘴論壇6月登場　陸中央將宣布重大金融政策

陸男被海浪掀翻「船漂走了」　海上「驚險7小時」差點被螺旋槳吸入

陸護專美少女10年逆襲進北大　筆記攤開「密密麻麻」鋪成功之路

新加坡飯店吃榴槤　陸女被罰4600元嚇傻：我真不知道！

解放軍混入桃機拍影片？陸委會：已掌握身分！

陸首個「沙戈荒」大型太陽能基地啟用　36種太陽能板搭配組合

陸湘菜品牌要憑「辣椒炒肉」炒進美國市場　開400萬年薪招首店店長

陸女「穿高跟鞋跑步」摔傷怒告！健身房慘賠6位數　網友炸鍋了

連18年！澳門普發3.69萬元給永久居民　非永久居民也有...新增一條件

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

Karina口誤「aespa⭢欸斯剖」 Winter救場失敗...狂笑場

家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

學者：中美第二階段博弈已在激烈進行

上海陸家嘴論壇6月登場　陸中央將宣布重大金融政策

陸男被海浪掀翻「船漂走了」　海上「驚險7小時」差點被螺旋槳吸入

陸護專美少女10年逆襲進北大　筆記攤開「密密麻麻」鋪成功之路

新加坡飯店吃榴槤　陸女被罰4600元嚇傻：我真不知道！

解放軍混入桃機拍影片？陸委會：已掌握身分！

陸首個「沙戈荒」大型太陽能基地啟用　36種太陽能板搭配組合

陸湘菜品牌要憑「辣椒炒肉」炒進美國市場　開400萬年薪招首店店長

陸女「穿高跟鞋跑步」摔傷怒告！健身房慘賠6位數　網友炸鍋了

連18年！澳門普發3.69萬元給永久居民　非永久居民也有...新增一條件

睽違13年世紀合體！　蘇打綠竟請到他當嘉賓…青峰唱到哽咽

科技公司CEO預警：50%白領新人恐遭淘汰　學會與AI共事成關鍵能力

行政院通令各級機關、地方政府　禁軍公教持有大陸居住證

已婚消防助理員涉性侵2女！「闖紅燈」偷拍不雅片　判決結果出爐

藝人亮哲爸爸是前射箭國手　陳志洋風雨中出賽世壯運

八點檔女星剪女兒睫毛！她嚇醒「大哭送急診」 醫生一問真相嘆氣

「小換大」族群出籠　台南總價1800萬起換屋宅正夯

又一省緊急狀態！加拿大野火93處失控燃燒　驚人空拍照曝光

55刀爆頭砍死麻吉！只因「賺得多」被拱請客　兇煞判無期再續押

做賊喊抓賊！2監委被爆「曾彈劾濫用公務車」　藍轟：雙標令人厭惡

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

大陸熱門新聞

飛蟻滿天飛　女抓30隻吃爆痛送醫

中國狗王「下司犬」統治狗群紅到國外

解放軍混入桃機？陸委會：已掌握身分

陸女「穿高跟鞋跑步」摔傷怒告！健身房慘賠6位數

陸新一代「人造太陽」再創紀錄 可控核聚變朝「應用」階段跨一大步

新加坡飯店吃榴槤　陸女被罰4600元嚇傻

連18年！澳門普發3.69萬元給永久居民 非永久居民也有...新增一條件

手機遭沒收！陸高中生趁午休帶刀刺死老師

共享單車被塞「情趣用品」！她「邊騎邊震」嚇壞

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

陸委會：館長在中國「會受禮遇」

陸護專美少女10年逆襲進北大 筆記攤開「密密麻麻」鋪成功之路

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場

陸湘菜品牌要憑「辣椒炒肉」炒進美國市場 開400萬年薪招首店店長

更多熱門

相關新聞

IMF宣佈成立上海區域中心 吳清宣示落實科創板八項改革措施

IMF宣佈成立上海區域中心 吳清宣示落實科創板八項改革措施

2024陸家嘴論壇今（19）日在上海舉行，國際貨幣基金組織（IMF）在開幕首日宣佈成立上海區域中心，要加強國際貨幣基金組織與亞太地區經濟體的交流與合作，研究新興市場和中等收入國家的關注領域，提供區域內經濟體具針對性的能力建設支持，並維護全球和區域金融穩定。

蘇州毒地案燒不停！屋主維權高喊退房

蘇州毒地案燒不停！屋主維權高喊退房

蘇州「百億毒地」　如今幾乎成空城

蘇州「百億毒地」　如今幾乎成空城

噩夢再來…上海陸家嘴再遭封控當地人嚇瘋！

噩夢再來…上海陸家嘴再遭封控當地人嚇瘋！

飯店女店長遭同事砍頭亡！兇手拎著頭顱走一路

飯店女店長遭同事砍頭亡！兇手拎著頭顱走一路

關鍵字：

陸家嘴論壇上海陸家嘴陸家嘴

讀者迴響

熱門新聞

家寧被爆「海邊上空親密照」！

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

周杰倫公開找房子！

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

NanaQ曬「與2男睡同房」照挺家寧

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

咖啡寄杯下殺、霜淇淋買1送1！超商端午優惠懶人包

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

呂秋遠打破沉默！第一視角還原戀情始末

謝和弦開嗆家寧「噓你媽」引圍觀

她「深V畢業裝」驚動校長　影片吸480萬觀看

即／麻吉同遊澎湖酒後開打　27歲男重傷不治

更多

最夯影音

更多

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面