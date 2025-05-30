上海陸家嘴論壇6月登場　陸中央將宣布重大金融政策

▲上海陸家嘴夜景。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

2025陸家嘴論壇將於6月18、19日在上海召開，上海市委金融辦常務副主任周小全透露，論壇期間，中央金融管理部門將發布若干重大金融政策。

本屆陸家嘴論壇的主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」，期望與各界人士深入探討如何進一步推進金融改革開放，進一步深化國際金融合作，進一步參與國際金融治理，為世界經濟增長注入新動能。

周小全表示，本屆論壇有四個特點，第一是發出權威聲音，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局和上海市人民政府的領導將在論壇上發表演講。同時，論壇期間，中央金融管理部門還將發佈若干重大金融政策。

第二特點是匯聚四方賓朋，周小全說，他們邀請了來自10多個國家和地區的70余名中外嘉賓出席論壇併發表演講，其中包括來自英國金融行為監管局、匈牙利央行、新加坡金融管理局、香港財政司等境內外金融管理部門的負責人，來自香港交易所集團、德意志交易所集團等境內外金融市場的負責人，來自中央金融機構、知名外資金融機構的負責人。

第三是聚焦開放合作，周小全指出，本屆論壇圍繞金融開放合作與高質量發展，安排了8場全體大會，分別是：第一場：「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」；第二場：「增強全球貨幣政策的協調性」；第三場：「推動資本市場持續穩健發展」；第四場：「深化上海與香港國際金融中心合作發展」；第五場：「金融支持新質生產力發展」；第六場：「人工智能賦能金融改革創新：機遇和挑戰」；第七場：「提高普惠金融服務的均衡性和可及性」；第八場：「完善綠色金融政策、標準和產品體系」。

第四是關注前沿熱點，周小全說，論壇圍繞再保險市場建設、科技金融、金融法治等大家關切的問題，安排了3場專場活動，分別是「再保險高質量發展」專場活動，以「金融開放合作中的國際法治實踐與展望」為主題的金融法治國際研討會，和圍繞「暢通資本流動，支持硬科技企業穿越週期」「強化金融協同，助力打造未來產業高地」等兩個議題展開的「科創金融工作室」專場活動。