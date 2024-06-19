　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

IMF宣佈成立上海區域中心　吳清宣示落實科創板八項改革措施

▲國際貨幣基金組織（IMF）宣佈在上海成立區域中心。（圖／CFP）

▲國際貨幣基金組織（IMF）宣佈在上海成立區域中心。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2024陸家嘴論壇今（19）日在上海舉行，國際貨幣基金組織（IMF）在開幕首日宣佈成立上海區域中心，要加強國際貨幣基金組織與亞太地區經濟體的交流與合作，研究新興市場和中等收入國家的關注領域，提供區域內經濟體具針對性的能力建設支持，並維護全球和區域金融穩定。

▲中國中國人民銀行行長潘功勝。（圖／CFP）

▲中國人民銀行行長潘功勝。（圖／CFP）

對於IMF在上海設立區域中心，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝表示歡迎，他提到，相信上海中心將深化國際貨幣基金組織與中國的合作，增強亞太區域國家間宏觀經濟政策交流和協調，推動維護全球和區域金融穩定。

陸家嘴論壇於2007年設立，每年舉辦一次，包括大陸各金融領域官方及民間的重要人士皆會出席，也被視為大陸在釋出或推動金融政策上的一個重要指標性會議。

▲大陸證監會主席吳清。（圖／CFP）

▲大陸證監會主席吳清。（圖／CFP）

大陸證監會主席吳清在主題演講中表示，新國九條及資本市場一系列政策體系政策文件，主線就是要「強監管防風險」，推動資本市場高質量發展，「服務新生產力發展是資本市場義不容辭的責任，也是難得的機遇，代表數據市場的發展方向的優質企業，能夠為資本市場帶來更多的源頭活水，讓投資者更好分享經濟高質量發展的成果。」

吳清強調，證監會將發佈深化科創板改革的八條措施，健全發行承銷、並購重組、股權激勵等制度機制，更好的服務科技創新和新質生產力發展。

ET快訊
狄鶯夫妻都在場！孫安佐被逮　孫鵬陪同急找律師
沒查扣到火槍！孫安佐疑另有工作室　不排除第二波搜索
18歲少女當雞頭！淫窟3台女+9泰妹　「一次抽2600」賺翻
快訊／確定了！　李洋台北公開賽後正式退休
陳妍希被爆「8年婚姻破裂」！　陸狗仔：陳曉一心想離婚
00940漲爆62萬！大戶現身繼續買　全場驚：自救會變同樂會
鬼切女遭27歲警撞慘死！　驚悚影片曝
快訊／現身滴妹男友賭場　超哥首發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

40公斤巨蟒吞小羊　主人一看嚇傻「肚子鼓鼓的」...3人合力搬下山

梅州洪水退去一片狼藉！　當地居民嘆：趕緊清淤恢復生活

IMF宣佈成立上海區域中心　吳清宣示落實科創板八項改革措施

男子上班高峰持刀砍人致3傷　傷者倒臥閘口...上海地鐵緊急關站

小米SU7首批車主決定賣了！　擁「霞光紫」爆款車：想換空間大的

兩岸為何敬拜關帝？　一副對聯確認台灣「香緣祖廟」來自東山

中國5月「70城中古屋房價全跌」　一二線城市成交價不顯示

陸一季度結婚數「跌破200萬對」　專家：經濟形勢影響大

一鍵去衣！24歲男用AI偽造「7000張裸照」販賣　一張賣6元

兩岸康養康育產教融合項目落地溫州　深化培育養老托育人才

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

大元為求感情保鮮找激情　買情趣衣穿給鼓鼓看＞///＜

大元「明年才登記」笑：終於講出來！　曝私下和鼓鼓情趣偷噹「他很GY」

真的超正！24歲女警脫警裝喊話別被愛情詐騙　一票網友先暈船

40公斤巨蟒吞小羊　主人一看嚇傻「肚子鼓鼓的」...3人合力搬下山

梅州洪水退去一片狼藉！　當地居民嘆：趕緊清淤恢復生活

IMF宣佈成立上海區域中心　吳清宣示落實科創板八項改革措施

男子上班高峰持刀砍人致3傷　傷者倒臥閘口...上海地鐵緊急關站

小米SU7首批車主決定賣了！　擁「霞光紫」爆款車：想換空間大的

兩岸為何敬拜關帝？　一副對聯確認台灣「香緣祖廟」來自東山

中國5月「70城中古屋房價全跌」　一二線城市成交價不顯示

陸一季度結婚數「跌破200萬對」　專家：經濟形勢影響大

一鍵去衣！24歲男用AI偽造「7000張裸照」販賣　一張賣6元

兩岸康養康育產教融合項目落地溫州　深化培育養老托育人才

228年來最早夏至周五登場　北回歸線可見「立竿不見影」奇景

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

快訊／國1高雄段3大車追撞！回堵5km塞爆　「連一線」畫面曝

蔡阿嘎新片「3字狂臭蘿拉」　網不忍了：應該要交代原因　

台積電贏走7巨頭　韓媒嘆：三星3奈米功耗、散熱雙輸

孫安佐帶「火槍」闖信義區夜店今被逮　孫鵬陪兒回刑大急找律師

印度國際觀光客市場陷困境　觀光署：華航直飛沒復航

在吉卜力公園《龍貓》皋月和梅的家煮飯！造景完成度超高網熱議

勞動部雲嘉南最大場就博會盛大登場　70家廠商超過3700個職缺

藍委嘆連陸都有調查權　卓榮泰：台灣五權分立、不該跟監院混談

大陸熱門新聞

台灣門號可綁定大陸手機銀行　

對熊貓吐口水慘了！12名奧客終身禁止進入

小米SU7首批車主決定賣了！ 擁「霞光紫」爆款車：想換空間大的

福建客家第一宗祠泡在洪水裡 空拍畫面曝：兩側房屋坍塌只剩正堂

白狼批「民進黨心虛」宮廟文化難切斷

台灣關帝香緣祖廟來自東山島　

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

一鍵去衣！24歲男用AI偽造「7000張裸照」販售

男子上班高峰持刀砍人致3傷 傷者倒臥閘口...上海地鐵緊急關站

走下神壇？深圳網紅學區房每坪跌144萬

40公斤巨蟒吞小羊 主人一看嚇傻「肚子鼓鼓的」...3人合力搬下山

中國5月70城中古屋房價全跌　多地成交價消失

梅州洪水退去…當地居民拍下狼藉現況

打敗劍橋等名校生！17歲高職正妹闖入全球數學決賽

更多熱門

相關新聞

男子上班高峰持刀砍人致3傷 傷者倒臥閘口...上海地鐵緊急關站

男子上班高峰持刀砍人致3傷 傷者倒臥閘口...上海地鐵緊急關站

上海地鐵軌道交通9號線合川站今（19）日8時28分發生一起砍人事件，有3名民眾受傷。由於事發時正處於上班高峰時間，合川站臨時關閉1小時左右疏導民眾，同時，當地警方接報後緊急趕往現場，將54歲的沈姓現行犯壓制，送往警局調查。

陸央行官媒：應淡化對金融總量指標的關注

陸央行官媒：應淡化對金融總量指標的關注

陸敬民／央行政策打到小資族　「用明朝寶劍去斬清朝的官」

陸敬民／央行政策打到小資族　「用明朝寶劍去斬清朝的官」

營建股倒漲2.3%　分析師：打房力道低於預期

營建股倒漲2.3%　分析師：打房力道低於預期

第二戶限貸6成「算溫和」　國建董座：房價不跌致買氣續熱

第二戶限貸6成「算溫和」　國建董座：房價不跌致買氣續熱

關鍵字：

IMF上海國際貨幣基金組織陸家嘴論壇證監會吳清央行

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市千萬賭場被抄　幕後老闆是「滴妹男友」

蔡阿嘎老婆哭哭！

新冠又來！　醫揭「2症狀」快篩約一半確診

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」

即／孫鵬住家遭搜索！　孫安佐遭帶回訊問

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔：陳曉一心想離婚

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰

今雨最多！　「下最大」地區曝

即／王柏傑酒駕撞遊覽車　遭逮移送

挖到遺跡停工！台積電回應了

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎也受罰」！嚴重下場曝光

告別式家屬要求下跪　黑衣人靈前亂鬥

王柏傑酒駕遭逮捕！　網火大灌爆粉專：退出演藝圈

更多

最夯影音

更多

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面