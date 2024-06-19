IMF宣佈成立上海區域中心　吳清宣示落實科創板八項改革措施

▲國際貨幣基金組織（IMF）宣佈在上海成立區域中心。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2024陸家嘴論壇今（19）日在上海舉行，國際貨幣基金組織（IMF）在開幕首日宣佈成立上海區域中心，要加強國際貨幣基金組織與亞太地區經濟體的交流與合作，研究新興市場和中等收入國家的關注領域，提供區域內經濟體具針對性的能力建設支持，並維護全球和區域金融穩定。

▲中國人民銀行行長潘功勝。（圖／CFP）

對於IMF在上海設立區域中心，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝表示歡迎，他提到，相信上海中心將深化國際貨幣基金組織與中國的合作，增強亞太區域國家間宏觀經濟政策交流和協調，推動維護全球和區域金融穩定。

陸家嘴論壇於2007年設立，每年舉辦一次，包括大陸各金融領域官方及民間的重要人士皆會出席，也被視為大陸在釋出或推動金融政策上的一個重要指標性會議。

▲大陸證監會主席吳清。（圖／CFP）

大陸證監會主席吳清在主題演講中表示，新國九條及資本市場一系列政策體系政策文件，主線就是要「強監管防風險」，推動資本市場高質量發展，「服務新生產力發展是資本市場義不容辭的責任，也是難得的機遇，代表數據市場的發展方向的優質企業，能夠為資本市場帶來更多的源頭活水，讓投資者更好分享經濟高質量發展的成果。」

吳清強調，證監會將發佈深化科創板改革的八條措施，健全發行承銷、並購重組、股權激勵等制度機制，更好的服務科技創新和新質生產力發展。