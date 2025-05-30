幕後／民眾黨大罷免仍握關鍵票！挺藍委模式曝　給舞台向小草拉票

▲民眾黨台中宣講，3位面臨罷免的國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋也出席。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

大罷免發展至今，多案陸續完成二階段的送件作業，後續將迎來最後的三階段投票對決。即便沒有區域立委，但民眾黨身為第三大黨，手中仍握有15%上下的支持者，在罷免案投票率不高、民進黨又炒熱話題的氛圍下，這些選票至關重要。據了解，民眾黨藍委都採開放態度，會透過國政議題宣講的方式，讓有意出席的藍委直接向小草「自我推銷」，爭取基本盤之外的選票。

隨著大罷免陸續走過二階段連署，立委罷免成案與否的局面也趨於明朗，進入「熱戰」、比拼投票率在所難免，這也讓握有10到15%選票的民眾黨相形重要。即便面臨了持續一年的抄家滅族之禍，民眾黨在主席黃國昌帶領下強化街頭動員力量，仍有辦法位居大罷免浪潮下的關鍵力量。

對於大罷免後續發展與民眾黨角色，知情人士說，大方向會以議題導向，透過辦理宣講活動的方式，如核三重啟公投、法庭直播修法等，「不會針對各別藍委做支持的動作，主張維持立法院的動態平衡」；另一方面，也會藉以訴求對總統賴清德投下不同意票，等於幫面臨罷免案纏身的國民黨立委蓋下不同意票。

「雖然很多人說民眾黨民調剩10到15%而已，但在大罷免仍是關鍵力量。」黨內人士直言，在民進黨、罷團已經將支持者投票熱情炒高的狀況下，如果民眾黨不號召出來，國民黨可能會輸在投票率。

黨內人士說，民眾黨在6、7月份至少會針對法庭直播、核三重啟公投等辦2場大型活動，另外也會有小型的系列宣講，屆時如果國民黨立委認同活動或理念，願意出席，一方面幫忙民眾黨宣傳，也可以獲得民眾黨支持者的認同。

該人士舉例，民眾黨日前在台中辦的「退貨賴」活動，邀請廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等面臨罷免的藍委到場，上台宣講的成效也不錯，後續也會循此範例與國民黨合作。

另外，黨內人士也提到，民眾黨做過民調，在大罷免一局上，「民眾黨支持者的投票意識比國民黨支持者高」。背後的因素很多，但多少與民眾黨支持者較年輕、接受資訊較為開放快速有關，黨員行動力也比較高，國民黨支持者可能認為不支持罷免就不要出來投票，但在因應熱戰的策略上要比拼投票率，國民黨勢必要鼓吹支持者出來投票，這或許也是藍營的苦處。

該人士說，就現階段來看，以黃國昌揭弊打綠的形象，對於藍營基層支持者也有一定的「賣相」；此外，相對其他縣市長礙於行政中立問題，在大罷免戰上更靈活有彈性，反而會是更有利的反罷免號召者。

黨內人士認為，在大罷免一局上，國民黨立委首當其衝，鞏固同溫層支持者是首要目標；而罷免案終究非正規選舉，投票率本就不高，在民進黨炒熱話題氛圍下，藍營要挺過去，中間選民、民眾黨支持者的票就相對重要。透過國政議題合作，也讓藍委們能直接與民眾黨支持者對話，即便不可能100%支持，但給藍委一個親自與民眾黨支持者對話的機會，說服與否就看他們自身表現。