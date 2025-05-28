柯建銘助理質疑黃國昌翹班看棒球　陳智菡酸：你老闆出席率不忍卒睹

▲民眾黨主席黃國昌28日赴大巨蛋看世壯運比賽。（圖／翻攝自IG／黃國昌）

記者袁茵／台北報導

雙北世壯運今（28日）下午在台北大巨蛋進行棒球項目35+競賽男子組冠軍賽，民眾黨主席黃國昌與台北市議員們到場觀賽，但被立院民進黨團總召柯建銘助理周軒質疑，司法法制委員會開會到下午3時40分，黃卻能在下午3時就看球。對此，立院民眾黨團主任陳智菡回擊，黃國昌今天跑了4個委員會，反觀柯建銘人呢？

陳智菡28日晚間於臉書發文表示，「人比人真的會氣死人！」柯建銘的助理在臉書發文，質疑黃國昌下午3點人不在立法院，說是「他看球賽轉播看到一個很像黃國昌的人」，疑似翹班去大巨蛋看棒球。

陳智菡提及，黃國昌今天一共跑了4個委員會，分別為司法、教文、內政、交通委員會，司法上下午分2個會，早上逐條審國家海洋科技營運中心設置條例草案 ，黃國昌針對中心人員查核事項提出建議，海委會及國、民2黨都認同，還通過黃國昌提的修正動議；下午個人資料保護委員會組織法草案，黃國昌也有進行詢答，是針對英國公使的學者學歷造假進行質詢。

陳智菡指出，「反觀這位助理的老闆柯建銘，人呢？不要說今天，說最近兩個會期吧！連他們最友好的公督盟，幫柯建銘統計的出席率及質詢率，都低到讓人不忍卒睹。啊周軒你老闆呢？你們辦公室都不用幫老闆準備質詢稿，還可以讓你在上班時候看棒球轉播。福利有夠好～羨慕！」