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地方補助款遭砍卓揆提636億追加預算　林俊憲：藍白要把握補考機會

▲▼林俊憲 聯訪 批評對手不應該聯手國民黨 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林俊憲 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

中央總預算遭立法院刪減636億元，行政院統籌刪減各縣市25%一般性補助款，約佔各縣市總預算1%，引起縣市首長跳腳，行政院長卓榮泰表示，如果立委能支持行政院636億元的追加預算，問題或許可以迎刃而解。對此，綠委林俊憲今（30日）表示，行政院已經提出解法，就是用追加預算方式把財務破洞補起來，希望藍白把握補考機會，再不把握機會通過補考的話，那只剩從立法院「退學」一條路了。

林俊憲表示，藍白的第二次補考機會，大家要不要猜一猜，這次會終於「低空飛過」？還是被「退學」呢？對被藍白統刪而影響地方補助的636億，行政院會上，台南市的代表葉澤山副市長提出解方：透過追加預算的方式補齊缺口，也獲得卓榮泰院長支持。既然藍白到現在還是講不出636億到底要刪哪個科目？多少百分比？什麼原因？那把被濫刪的預算透過追加補回來，合情合理。

林俊憲指出，算上覆議案，這已經是給藍白的第二次機會了。當初覆議投票是在3月中，二階連署剛開始不久，所以「我們沒在怕罷免的嘛」，那何必認錯？藍白當然投反對。而現在已經有31區二階送件後，再次補考，結果會不會不同呢？我很好奇。

林俊憲直言，解套方法也幫你們想好了，就跟最近預算解凍案一樣，審查追加預算時故意不出席，不用投贊成或反對，也算你們補考「低空飛過」。看我人多好，面子都幫你們顧到了，再不把握機會通過補考的話，那只剩從立法院「退學」一條路了。

林俊憲表示，行政院現在提追加預算剛好給藍白補救機會，在野黨刪了九百多億叫中央自己調整、怎麼調整？中央有自己該辦業務，只能被迫刪減給各縣市一般性補助，這個僵局怎麼解？行政院已經提出解法，就是用追加預算方式把財務破洞補起來。

林俊憲指出，希望藍白把握補考機會，對於預算問題，朝野應理性面對、共同解決困境，補考機會只有一次，希望藍白這次不要死當，追加預算若沒有通過，勢必嚴重影響中央以及地方施政，受害的還是人民福利。

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