俄不只想奪烏克蘭　美國前CIA局長警告：普丁恐入侵立陶宛

▲裴卓斯29日警告，普丁下一個可能侵略的國家是立陶宛。（圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

美國中央情報局前局長裴卓斯（David Petraeus）29日警告，俄羅斯總統普丁一旦在烏克蘭達成目標取得成功，將會入侵北約國家，立陶宛將面臨最大風險。

Express報導，裴卓斯29日在英國智庫「政策交流」（Policy Exchange）網路研討會上稱，普丁最終目標不只是想控制烏克蘭境內的4個占領地與克里米亞，而是推翻烏克蘭總統澤倫斯基奪取整個烏克蘭控制權，且一旦達成目標，就會開始把注意力轉向波羅的海國家，即立陶宛。

裴卓斯認為，俄羅斯可能對立陶宛發動入侵來試探西方國家的決心，或藉此作為更大規模攻勢的前奏。他也指出，北約與歐盟盟友在俄軍全面入侵烏克蘭初期那時展現實力與決心，但在關鍵軍援方面出現拖延，包括武器交付速度等問題，削弱自身努力。

波羅的海國家分別是愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛，這3國皆為北約成員國，並與俄羅斯或白俄羅斯接壤，但由於地理位置等因素，外界擔憂若普丁企圖挑戰北約底線，這些國家容易受到動盪、顛覆甚至軍事施壓。特別是立陶宛，該國長期以來被視為潛在衝突熱點，原因包括其對烏克蘭堅定支持、切斷與俄羅斯能源聯繫、對蘇瓦烏基走廊（Suwałki Gap）的控制等。

裴卓斯也提到，俄羅斯的損失難以想像。據信俄羅斯傷亡數字將近100萬人，其中50萬人陣亡或無法上前線，外傳俄羅斯在和平協議方面拖延，是為了奪取更多烏克蘭領土。

俄羅斯近期提議6月2日要在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪和平談判。知情人士先前透露，「普丁準備好和談，但不是什麼條件都能接受」，主要停戰條件包括西方大國書面承諾不讓北約東擴，即排除烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦及其他前蘇聯加盟共和國加入的可能性，還有烏克蘭保持中立，西方解除部分制裁，釋放被凍結的俄羅斯主權資產，並保障烏境內俄語使用者權利。