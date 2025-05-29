氣溫狂飆30℃！狗狗被主人關陽台　「熱到跳窗」從15樓墜下慘死

▲俄羅斯一隻牧羊犬疑因遭受虐待，不堪在炎熱天氣中受困陽台，而從15樓跳下喪命。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯莫斯科近來氣溫直飆攝氏30度，當地一隻德國牧羊犬疑因受困高溫炙熱的陽台、無人照料，將身體鑽出窗戶後，從15樓跳下喪命。事發時，鄰居目睹其痛苦哀鳴、絕望掙扎，並指控飼主長期虐狗，目前警方已介入調查。

當地媒體引述目擊者說法指出，事發當時，這隻被單獨留在陽台的狗不停哀號，試圖從炙熱的金屬欄桿中逃脫，甚至發出類似求救的叫聲，引發附近居民驚恐圍觀。有民眾緊急撥打報警電話，但狗狗卻在把身體鑽出窗戶後，不慎墜樓身亡。拍攝到這一幕的居民稱，狗的絕望掙扎讓人難以忘懷。

牧羊犬的主人聲稱，她當日早上離家上班，將窗戶留開以便通風，家中無人，沒想到狗狗竟會墜樓慘死。然而，有鄰居指出，實際上2名飼主當時就在家裡附近飲酒作樂。與2人相識的熟人則透露，這對夫婦長期酗酒、精神狀態異常；其他鄰居也為2人家中另一隻狗的安全感到擔憂。

多位住戶證實，這對夫妻過去曾多次在醉酒狀態下毆打狗隻。一名鄰居回憶，有次女主人當街毆打愛犬，附近居民也曾多次向警方與動保團體舉報其虐待行為。此外，有畫面顯示，事發一個月前，狗狗被拴在商店外垃圾桶旁，獨自度過一整夜，直到隔天清晨才被帶回。

儘管面對大量證據與鄰居指控，牧羊犬的主人依舊否認自身過失，堅稱狗狗可能是因為追逐鳥類而誤闖陽台跌落。目前，由於警方已接獲多位住戶的聯名舉報，因此當局已介入，並對此案是否涉及虐待動物展開調查。當地社區則呼籲盡快保護剩下仍在相關家庭的動物，以免悲劇重演。