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俄提議6月2日繼續和談　烏克蘭：先交出停火草案

▲▼烏克蘭國旗。（圖／路透）

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫28日提議6月2日在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪俄烏會談。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫28日提議6月2日在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪俄烏會談。不過烏克蘭則稱，國際社會曾預期，俄羅斯應該要在上一輪談判結束之後就要迅速提交文件，但至今已多次拖延且尚未交付，俄方應該要在會面之前遞交和平停火草案供烏克蘭評估，確保會面具實質意義。

基輔獨立報、路透報導，烏克蘭已把闡述烏方立場的初步草案文件給予俄羅斯，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）提到，「烏克蘭願意全面無條件停火，並持續進行外交接觸」，也不排斥和俄羅斯會面，對於進一步會談持開放態度，但必須要有備忘錄作為基礎，才能朝終結戰事、推動和平的方向邁進，不過俄羅斯至今拒絕提交這份文件。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指出，俄羅斯已經起草備忘錄，內容包括解決危機根源的步驟。

基輔獨立報指出，俄羅斯打著「危機根源」的幌子重申其對烏克蘭長期以來的要求，也就是烏克蘭撤出頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱等4個俄軍在烏克蘭占領區，還有北約（NATO）停止進一步東擴及解除對俄羅斯部分制裁。據信備忘錄內容還涉及俄羅斯資產凍結問題，並呼籲保護講俄語的烏克蘭人。

針對俄烏新一輪談判，拉夫羅夫已與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）進行通話；依據美國國務院新聞稿，盧比歐透過這次通話重申美國總統川普的立場，呼籲俄烏雙方以建設性、有誠信的對話進行溝通，這是戰爭終結的唯一可行途徑。

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