普丁「停火條件」曝光！　要求西方解除制裁、停止北約東擴

▲ 普丁傳出要求在和平協議中明定不讓北約東擴。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏談判知情人士透露，俄羅斯總統普丁對結束烏克蘭戰爭開出幾項核心條件，其中包括要求西方國家以書面形式承諾不再讓北約（NATO）東擴，並解除大部分對俄制裁。

美國總統川普近日公開對普丁表達不滿，27日更警告他因俄軍取得戰果而拒絕與基輔談判是在「玩火」。而普丁上周與川普通話2小時後稱，他已同意和烏方著手擬定備忘錄，初步確定和平協議輪廓，包括停火時間表。俄方稱目前正草擬俄羅斯版本的備忘錄，但無法估計需要多久。基輔及歐洲各國則指控莫斯科，在俄軍向烏東推進之際刻意拖延時間。

《路透》則援引一名熟知克宮高層想法的俄國高級消息人士指出，「普丁準備好和談，但不是什麼條件都能接受」。據3名了解談判內情的俄方消息來源，普丁開出的主要停戰條件包括西方大國書面承諾不讓北約東擴，代表正式排除烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦及其他前蘇聯加盟共和國加入的可能性。

其他條件包括烏克蘭保持中立，西方解除部分制裁，釋放被凍結的俄羅斯主權資產，並保障烏境內俄語使用者權利，但若普丁認定談判無果，將透過軍事勝利向烏克蘭和歐洲展現「拖延和平的代價更高」。克里姆林宮對此尚未回應。

報導提到，普丁及俄國官員多次強調，任何和平協議都須解決衝突「根源」，即北約東擴與西方對烏援助。烏方則堅稱，俄國無權否決其加入北約的意願，要求西方提供實質安全保障。北約也曾表示，不會因俄國壓力改變「開放之門」政策。