台大名醫再爆立委耍官威　線索曝光「在罷免名單中遙遙領先」

▲台大婦產科醫師施景中。（圖／翻攝自Facebook／施景中）

實習記者石嘉豪／台北報導

台大婦產科名醫施景中今年3月曾爆料有立委找衛福部官員、台大副院長「至辦公室罵」，後續爆出是立委羅廷瑋，不過羅當時跳出來開記者會痛斥是胡亂造謠，但也引發軒然大波。施景中昨（29日）晚間再度爆料，某同黨立委也做了一樣的事，並透露該名委員「在罷免名單中遙遙領先」。

施景中曾在3月發文表示，有立委因為助理帶小孩看病，感覺醫院服務不周，就行文把官員及醫院副院長叫到辦公室訓話，耍官威。羅廷瑋則被指就是文中所提及的立委，當時還開記者會說明，自己長期關心早產兒健康，因接獲家長陳情，台大的「兒童發展篩檢服務」只是掛名服務，到現場時被退掛，所以，他才行文國健署、健保署、台大兒醫來開協調會，卻被胡亂造謠指控耍官威。

然而施景中昨日晚間再度發文爆料，自己跟醫師朋友吃飯，才知道「上次說某立委助理耍特權」，同一時間，同黨立委也做了一樣的事。施景中說，這件事是因為病人與醫師之間有糾紛，該立委就叫分院的副院長在陳情的當天，立刻到立法院辦公室，去解釋清楚原因。

施景中指出，因為陳情的時間已經接近下班，立委「大發慈悲」允許醫院的高層，隔天再去辦公室報到，結果，當醫院的高層推掉所有病人的事務和開會行程，跑到立法院跟立委說明，立委卻跑走了，找了一個不知道是誰，有可能是助理人來代替。

施景中感慨，難怪當時，說出耍官威的事情時，都沒有立委敢出來承認，因為這種狀況幾乎是常態，包括他認識的一些國際知名教授，都有好多次被叫到立委辦公室訓話的前例。

此外，施景中進一步透露，這次說的這位立委，後來也在「八勉」（指罷免）的名單中，遙遙領先其他同黨立委。不過，讓他覺得真正所幸的是，因為耍官威事件的曝光，現在幾乎沒有聽到，立委再找醫院的院長、副院長去立法委員辦公室開會的事情。

最後，施景中仍然忍不住痛批，耍官威的立委們既不懂專業，更不尊重專業，講再多不會懂，也不想懂，又何必叫這些教授們去報告？何況這些教授都還要去拯救其他病人的身家性命與健康，延誤了其他人的治療，你們良心何安？