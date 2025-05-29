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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱「字跡潦草」剔除連署書南投選委會急改口　綠籲許淑華說清楚

▲▼民進黨「個資小偷又來了！國民黨出奧步毀壞民主！」記者會。（圖／民進黨中央提供）

▲民進黨「個資小偷又來了！國民黨出奧步毀壞民主！」記者會。（圖／民進黨中央提供）

記者杜冠霖／台北報導

針對南投縣選委會涉利用戶政系統查詢個資，剔除罷免立委馬文君、游顥連署，南投選委會副總幹事黃志聰更自述比對戶政個資簽名。引起討論後，南投選委會改口是書寫錯誤、主委講太快，且未來會尊重中選會。對此，民進黨今（29）日由發言人吳崢召開「個資小偷又來了！國民黨出奧步毀壞民主！」記者會表示，這是繼花蓮縣、基隆市後，又一起國民黨利用執政縣市行政資源，違法介入罷免查對案例。南投選委會無視花蓮、基隆民政處長涉犯侵害個資接連遭收押，執意非法使用戶政資料，呼籲檢調盡快查明真相，南投縣長許淑華也應出面說清楚。

吳崢表示，針對南投縣罷免立委馬文君、游顥第二階連署案查對結果，兩者合計共有7906份連署書遭剔除，其中兩者甚至共近1700多份連署，被以字跡潦草、模糊不清等，帶有人工主觀方式予以剔除，引起公民團體質疑與其造冊內容明顯不同，更造成社會不少爭議。

吳崢指出，面對媒體詢問罷免連署遭剔除部分，南投縣選委會副總幹事黃志聰竟稱「關於名字過於寫得潦草，無法辨識或是字體簡寫，與戶政系統差異頗大，也無法辨識」都會逐一刪除，如此說法令人質疑。因為依照中選會規定，罷免連署人以親筆草簽，仍具有效力。

吳崢表示，中選會先前行文地方選委會，清楚表明地方選委會如認為連署過程中，可能有代簽、假簽名狀況，需依照中選會指導辦法進行查對，依照公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法第16條寄送查詢單向當事人查詢，中選會依據法令都特別強調全國22縣市選委會及中選會，都不能使用戶政系統進行查對。

吳崢痛批，本次罷免馬文君、游顥連署中，南投縣選委會竟隨意違法進入戶政系統，非法用戶政個資比對簽名，並且自主判斷民眾簽名過於潦草，將連署書剔除，縣選委會的作法隨意侵犯民眾個資，自行其事還公開說出，可說是自證己罪，是百分之百的違法濫權。

吳崢提到，當前屢見國民黨執政縣市濫用行政資源，非法動用民眾個資，打壓罷免行動、破壞民主精神，國民黨執政縣市中，花蓮縣民政處長明良臻，明知戶政簽章不得作其他用途，卻仍違法使用於連署查對，日前遭收押並起訴；基隆市民政處長張淵翔也同樣違法進入戶政系統，盜取民眾個資協助罷免連署；南投縣又依樣畫葫蘆把上述違法SOP都學起來，面對南投選委會的違法濫權，南投縣長許淑華，應主動開啟調查，給社會大眾一個交代，據悉，公民團體已規劃依法提出告發，呼籲檢調單位儘速啟動偵辦，還給公民團體一個公道。

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