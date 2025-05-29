卓榮泰報喜　台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

▲卓榮泰宣布，台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰表示，就在剛剛，台灣正式獲得 「世界動物衛生組織」WOAH認證，「台灣，成為亞洲唯一沒有非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫，三大豬病的國家」，謝謝這些年所有防疫、檢疫與邊境把關等，所有第一線的英雄。

卓榮泰表示，1997年，台灣爆發口蹄疫，到2020年WOAH認定為非疫區；2018年8月中國爆發非洲豬瘟，且快速漫延至周邊國家，在全力防堵下，去年WOAH正式將台灣認定為非洲豬瘟非疫國。

卓榮泰說，亞洲地區都深受傳統豬瘟所苦，台灣早在日治時期就有傳統豬瘟，長期以來我國強制透過疫苗注射、環境監控等做法，多年努力，到今天終於得到這份殊榮，「我特別要感謝這些年來，參與防檢疫、邊境把關的所有第一線英雄，也要恭喜及謝謝全國豬農、運輸與屠宰加工產業的朋友！」

卓榮泰說，也謝謝歷任行政團隊們的努力，有當時蘇貞昌院長、陳吉仲部長的堅持，政府一棒一棒接力。他強調，他跟陳駿季部長說，開心但絕不鬆懈，一定要持續精進努力。另外，卓也感謝每一位國民，配合政府政策、遵守防疫規定，這項殊榮，屬於全體國人，「我們可以大聲說，防疫有成，我們做到了！」