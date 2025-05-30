呂秋遠揭生母設局！作家揪LINE截圖最大疑點「沒看到告白」

▲兩性作家H。（圖／豈有此呂）

記者鄺郁庭／綜合報導

律師呂秋遠29日發表超過5千字的長文，回應私生子事件，控訴被女方主動告白、設局。對此，知名兩性作家H推理，如果呂說的都是真的，最應該要證明的，是女方到職後的表白，「相信應該可以不靠您的描述，只要把初期林小姐不停告白的訊息截圖出來，包括您的回應，真相應該就會大白。」

作家H（陳鴻儀）一開始在粉專轉貼呂秋遠的貼文，指出呂秋遠的訊息截圖並沒有上下文，還有時間差的問題，如果截圖是真的，「我也只能說…就是一個被另一種邪惡引出邪惡的邪惡…」

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之後，他又再度發文，分析呂秋遠的發文和截圖之間的關係，「如果您說的都是真的，我認為應該要證明的，是三月初林小姐剛到職後，她對你的表白。那段時間的對話截圖，應該才是最關鍵的。」但呂秋遠卻都是以文字敘述，不是截圖，「原因為何呢？」

▲呂秋遠。（圖／翻攝自呂秋遠FB）



再來，作家H認為，帶到日的截圖只有1、2張，「但很顯然那已經是兩位發生關係，進入感情階段之後了吧！」而且呂秋遠先用文字描述經過，然後再用幾張關鍵截圖，若沒有仔細查證那些數字，大眾可能很容易就被混淆了。

作家H比對截圖後指出，呂秋遠在文章中描述，女方3/26後直接告白，持續發訊息告白，中間卻夾了一則5/16的訊息，「但這一則五月的訊息，卻是貼了最夯的做愛地點，您把這則訊息放在兩則訊息當中順勢描述，當作是對方初期陸續告白的表示，我想，我的發言應該沒有犯法吧！」

時間序明顯錯誤就算了，「前面所謂的告白訊息，我們則是在截圖裡面一則都沒看到。」作家H自認或許是他誤會，但也或許在雙方初期對話中，可能記載著不方便揭露的對話，「但無論如何，您把五月的做愛地點訊息放在描述林小姐陸續告白的初期訊息當中，這一點點的不誠信，就足以讓我無法全然相信您的文章！」

最後，作家H隔空向呂秋遠喊話，「如果您真有心澄清自己的無奈被動，我相信應該可以不靠您的描述，只要把初期林小姐不停告白的訊息截圖出來，包括您的回應，真相應該就會大白」，也說自己只是個習慣性推理分析的小說家，無意冒犯。

貼文引發熱論，「我才在納悶，他既然是律師，為什麼截圖沒有連續性呢？打過官司的人都知道對話的截圖是要有連續性的」、「大家就看戲就好，真的不需入戲太深。」話題還引來絞肉機女神在留言處表示：「矮額，不得了 XD」，廣告小妹（凡槿）也笑呼：「突然有長進」。