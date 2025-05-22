私生子風波　律師列9差異「呂秋遠vs王文洋」！網喊他更惡劣

▲王文洋（左）、呂秋遠（右）。（圖／左為資料照，右翻攝宇達經貿法律事務所網站）



記者施怡妏／綜合報導

王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋近日遭爆料在5年前包養宋姓女大生，並生下1子，2人更因為私生子風波對簿公堂，讓人想起同樣捲入私生子風波，甚至說出「這不是小孩，只是受精卵」的呂秋遠律師。對此，律師李怡貞列出9點，將兩人做比較，許多網友直言，「相較之下呂秋遠的行為更為惡劣」。

李怡貞律師在粉專發文，「呂秋遠vs王文洋，同樣射後不理，差別在哪？」

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1. 一個姓呂；一個姓王。

2. 一個有九億；一個九九九九九九九億吧。

3. 一個用真愛來灌溉；一個用錢來買爽度。

4. 一個立刻說受精卵沒感情；一個說一年兩百萬給妳養，還付到20歲超過成年。

5. 一個事發後要人設寫文罵法院罵酸民；一個全權交給律師家事案件不公開。

6. 一個是浪子一毛不拔；一個是浪子回頭金不換女生貪心要十億。

7. 一個聽說送LV包會要回；一個是破處紅包二十萬，Franck Muller 、愛馬仕、卡地亞不手軟。

8. 一個是老來得子；一個是爺來得子。

9. 寫到這裡就差不多了，我寫九點已經很勉強了。

貼文曝光，網友認為呂秋遠的行為更讓人生氣，「前者渣多了，後者還願意一年給200萬給到成年」、「王文洋負責多了」、「還有一個，同年紀來說王比較帥」、「呂秋遠真的沒得比，毫無下限」、「沒有錢不能解決的問題，看完覺得前者男太摳，後者女太貪」、「這一些男人都是渣，只是很渣和非常渣，你這2個女人就是很笨和非常笨」、「一個用感情講錢，一個用錢講感情」。