呂秋遠點名造謠　黑心律師酸：你該擔心的是可能要坐牢

▲律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

記者葉國吏／綜合報導

因私生子醜聞神隱一個月的知名網紅律師呂秋遠，於29日晚間發表超過5000字的長文，全面回應生母林女的指控。他表示，林女主動勾引自己，並指責「黑心律師」楊律師聯手林女散播不實言論。對此，楊律師高調回應：「你應該擔心的是坐牢。」

楊律師澄清，自己並未接受林女的委任，稱因工作繁忙且費用過高，無意接下此案。他透露，林女是長期追蹤其粉專的粉絲，自己僅因得知粉絲受欺負，才抽空分享相關文章。

楊律師指出，在分享文章後，陸續收到多名呂秋遠客戶的私訊，內容多數提到想解約，並指責呂秋遠態度轉變。這些「被害人」稱，呂秋遠初期諮詢時表現正義感十足，但收取費用後態度急轉直下，部分人甚至已經陷入財務困境。楊律師強調，自己未煽動任何人解約，而是被動回答相關流程，並表示申訴呂秋遠的行動完全是客戶自主。

楊律師進一步指出，呂秋遠的私生活問題如感情糾紛及未付扶養費，或許不足以影響其職業生涯，但若多名客戶的申訴內容屬實，可能有一半機率讓呂秋遠提前退休，甚至坐牢。他直言：「這才是你該擔心的事情。」

最後，楊律師提醒呂秋遠不要將矛頭指向自己，並建議他多拜拜祈求好運。他預測未來可能有更多「被害人」找媒體爆料，若僅有小型醜聞曝光，呂秋遠仍有機會保持暖男律師形象，繼續累積財富。他以祝福語結尾：「祝你好運。」