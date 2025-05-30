揭呂秋遠發文「重點僅2句」　美女醫嘆：淪落到跟家寧一樣套路

▲王姿允發文談呂秋遠的事。（圖／翻攝自王姿允FB）



記者鄺郁庭／綜合報導

知名律師呂秋遠日前發文詳述與林女的感情糾紛，稱對方主動求愛卻又反悔，導致他聲譽重挫。但對此，家醫科醫師王姿允連續兩篇貼文回應，認為呂秋遠的說法是典型的「受害者敘事文體」，並強烈呼籲他應信守退休承諾、別再接案，「堂堂一個律師不要淪落到跟+0（家寧）一樣套路好嗎？」

王姿允在貼文中直言，「今天受精卵怎麼來的根本沒有人care，跟生母互撕無法改變很多委託人慕粉專名而來，但委託過程卻有自己被騙感受的事實。」她透露，已有當事人向台北律師公會正式提出申訴，並接受媒體採訪。她更強調，呂秋遠的文章重點只有兩句，「其實我很早就想退休」，「剛好可以順勢下台」。

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她呼籲呂律師應該誠實面對問題，不要出爾反爾地繼續接案，「建議可以繼續寫言情小說給你的粉絲情緒價值，畢竟寫小說不會害到人。」更開嗆，「堂堂一個律師不要淪落到跟+0一樣套路好嗎？」

第二篇貼文中，王姿允則是直呼「繼預言+0會用抹黑男方人格的招數混淆帳本的重點後，再一次神預言『 #假人設會用受害者敘述』來爭取支持，模糊自己的過失。」

她提到自己五天前曾撰文講到濫用「受害者敘事文體」，而呂秋遠29日的發文，起手式也是文青體，然後第一段就是「包藏不實資訊的受害者敘事」，根是轉移焦點的技倆，「後面的文我認為都不用再看下去了，因為他 #沒有半分自省或對其他委託者致歉的意思，沒有自省能力的人，只會繼續操弄共情跟博取同情。」