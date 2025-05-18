吞威而鋼激戰小三　富商馬上風猝死！正宮求償加碼二審贏了

▲高雄富商在小三住處馬上風猝死，還冒出兩人早有私生子。（示意圖／pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓富商吃威而鋼在小三住處嘿咻時猝死，死時下半身赤裸，小三隨後提出確認親子關係存在訴訟希望幫小孩爭遺產，正宮才發現丈夫偷吃小三7年多，兩人還有2個私生子，提告小三求償200萬，一審高雄地院判小三侵害配偶權，要賠正宮50萬元，正宮覺得判太少上訴，高雄高分院審理後，認為小三應再賠償20萬元，全案確定。

根據判決，正宮主張和丈夫1991年結婚，婚後有2子，丈夫於2022年11月26日在小三家猝死，她趕到醫院時，得知丈夫死亡時下半身赤裸，背包還有多顆威而鋼藥物，經了解，發現丈夫在行房時心肌梗塞而過世。

隔年3月，小三提起確認親子關係存在訴訟，小三承認從2014年起就和陳姓富商交往，期間生下2名子女，且陳姓富商自2017年起每天都到小三家過夜，直到凌晨才離開，而正宮收到起訴狀及親子鑑定報告出爐後，才確認小三侵害她配偶權，提告求償200萬。

全案審理時，小三坦承明知道人夫已婚仍和他在一起，但認為正宮求償金額過高。法官認為，小三和人夫交往並生下2名子女，侵權時間長達7年，嚴重破壞正宮的婚姻。審酌正宮為公司負責人、小三從事網路銷售等財產資力，判小三要賠50萬元。

全案上訴後，高雄高分院根據一切情狀，認為小三應賠償正宮70萬元比較相當，也就是除原審的50萬元外，再增加20萬元的賠償，全案確定。