小酒商的逆襲！給川普關稅關鍵一擊　「有必要會上訴至最高法院」

▲VOS Selections在川普第一任期就受到關稅政策衝擊，當川普這次宣布新關稅措施時，公司創辦人自認必須反擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國際貿易法院本周裁定總統川普的對等關稅政策越權，這項重大判決的幕後推手是小型葡萄酒公司VOS Selections，由一對父女共同經營。

CNN報導，川普關稅措施對於小型企業特別不利，公司必須承受物價飆升與不斷變動的貿易政策，且沒有大型企業所擁有的充足現金流。VOS Selections的總部位在紐約，公司從法國、黎巴嫩、日本等國進口葡萄酒、清酒等，供應商大多是小型釀造業者，早在川普第一任期期間，公司就已經受到關稅衝擊，當這次川普宣布對幾乎所有美國貿易夥伴徵收關稅時，VOS創辦人施瓦茲（Victor Schwartz）自認必須反擊，並稱關稅政策威脅生計。

施瓦茲聯繫上「自由司法中心」（Liberty Justice Center）的律師，自由司法中心代表VOS與其他4間小型企業提告，並由施瓦茲擔任首席原告。在28日這天，當施瓦茲在煮晚餐的時候接到律師的電子郵件，得知官司打贏，第一個反應是難以置信，接著電話開始響個不停，祝賀訊息、媒體採訪蜂擁而至。

施瓦茲透露，其實他從來沒想過要站在對抗美國政府政策的第一線，「當40年前創立VOS的時候，完全沒想到會捲入這樣的事件，還對美國行政部門提起訴訟」，他只是想把世界各地的美味葡萄酒引進美國來賣。施瓦茲也說，對於官司一事充滿信心，計畫在必要時一路上訴至最高法院，這項裁決對於世界各地的小型企業來說都是一場勝利，打算開瓶美酒來慶祝。

國際貿易法院主要負責審理涉及國際貿易與海關法的糾紛，其判決可上訴至美國聯邦巡迴上訴法院，最終可上訴至最高法院。在國際貿易法院28日裁定川普對等關稅措施越權之後，川普政府隨即提出上訴，美國聯邦巡迴上訴法院已於29日暫緩國際貿易法院的裁決，讓川普恢復先前根據「國際緊急經濟權力法」所祭出的全面性關稅。