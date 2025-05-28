下半年多放3天假「10月有3個連假」！請3天休9天　請假攻略曝

▲下半年多3天國定假日。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

總統府今（28日）正式公告，實施立院三讀通過新增的「4+1」國定假日，今年下半年的教師節、光復節，以及行憲紀念日，都將全民放假。消息曝光，有網友開心大喊，10月將會有3個連假，大批網友歡呼，「10月根本是黃金周阿」、「好期待10月快點來」。

總統府正式公告，實施新增的「4+1」國定假日修正案，勞動節改為全國放假之外，國定假日也新增包括小年夜、9月28日的孔子誕辰紀念日、10月25日的台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日，還有12月25日的行憲紀念日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息一出，讓許多網友興奮歡呼，「10月爽死」、「10月份會有三個連續假期喔」、「終於通過一個有用的法案」、「謝謝總統，終於做了一件有利於我的事」。但也有服務業的網友崩潰喊，「地獄來了」、「服務業休不了」。

值得注意的是，9月28日孔子誕辰紀念日適逢週日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日適逢週六。根據《紀念日及節日實施辦法》第 5-1 條內容指出，紀念日及節日之放假日逢例假日應予補假。例假日為星期六者於前一個上班日補假，為星期日者於次一個上班日補假。

▲下半年多3天假。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）



下半年請假攻略如下（粗體字為新增部分）：

端午節（5/31）｜請5月26、27、28、29日，就可從5月24日一路休到6月1日，共休9天。

孔子誕辰紀念日（9/28）｜適逢週日，補假後應從9月27日休到9月29日，共休3天。

中秋國慶日（10/6、10/10）｜請10月6、7、8日，就可從10月4日一路休到10月12日，共休9天。

台灣光復暨古寧頭大捷紀念日（10/25）｜適逢週六，補假後應從10月24日休到10月26日，共休3天。

行憲紀念日（12/25）｜請12月26日，就可從12月25日休到28日，共休4天。

提醒大家，目前人事行政總處尚未更新2025年行事曆，詳細休假日、補假及是否需補班仍以人事行政總處為準。