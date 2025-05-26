快訊／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

▲原PO父親在法國失聯超過24小時，於26日晚間找到人。（圖／原PO授權引用）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有網友25日晚間在社群平台發文求助，66歲的爸爸參加旅行團到法國旅遊時，在艾克斯舊城區失聯，至今已經超過24小時。原PO於26日晚間發文表示，「感謝大家的幫忙，已經確認是我爸了，可以說話，也沒有缺件」。

該名網友在Threads上表示，爸爸跟團出國旅遊，但在24日的自由活動期間於當地市集走失。父親曾中風、記憶力下降，語言能力有限、不會說法文，因此非常擔心對方的情況，同時報出當日穿著灰色外套配藍色牛仔褲，身上有背一個蜜蜂圖案的灰色斜背包。

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經過大家的協助後，原PO於26日晚間發文表示，「感謝大家的幫忙，已經確認是我爸了，可以說話也沒有缺件」，「沒有你們幫忙，這事就不能成，你們的看見以及分享，我相信就不會這麼順利。感謝你們，願神祝福紀念你們的幫忙，福氣淋到你們每一個人」。

網友看完紛紛留言，「剛剛有看到新聞，找到爸爸真是太好了，出外旅遊要更小心」、「太棒了！恭喜！剛剛才看到新聞，結果馬上滑到發現這個好消息！願爸爸早日回到最愛的家人身邊，平安健康」、「記得去買個AirTag掛在爸爸身上」、「我的天啊！一切平安好險我有刷到後續！一直在找有沒有找到人」、「太棒了，恭喜找到人，下次不要這樣子讓爸爸一個人跟團，其實有蠻大的風險，希望爸爸一切平安、健康」。