她遊智利摔車顱內出血！7件事救命　失憶、狂流鼻血一定要警惕

記者黃翊婷／綜合報導

熱愛旅行的台灣女生小高夢想環遊世界，30歲存到足夠的錢之後，決定辭掉工作出發圓夢，沒想到卻在智利的月亮谷騎車摔倒，造成顱內出血，幸好經過許多人的幫助，才能順利就醫並進行手術治療。小高也決定將自身經驗分享出來，並整理出7大重點給旅行者們參考，包含獨旅一定要有每天固定聯絡的人、有急迫就醫需求請直接找私人醫院、確認旅平險有無海外急難救助服務並確認額度上限等等。

▲小高在智利旅遊期間騎車摔倒，導致顱內出血，緊急送醫開刀治療。（圖／網友小高提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小高27日在臉書社團「中南美旅遊情報討論分享」發文表示，她的夢想是環遊世界，所以30歲存到足夠的錢之後，她便辭掉工作出發圓夢，第一站是美國，接著一路往下前往智利，雖然中途因為簽證問題跳過一些國家，但整體而言，旅程都還算順遂快樂，沒想到就在她抵達智利Atacama的第三天，發生了一場意外，她在月亮谷騎車時不慎摔倒，造成顱內出血，但她完全沒有發生意外時的記憶，也不知道自己到底是怎麼摔的，「只能說這次沒死，真的是各種環節的運氣都非常非常好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小高提到，獨自一人在顱內出血、記憶錯亂的情況下搭飛機到聖地牙哥就醫，真的是一件很恐怖的事情，幸好受到許多人的幫助，才平安度過難關，因此她也決定將自身的經歷整理出7大重點，供旅行者們參考，首先是聯絡人問題，如果是獨旅者，在身旁沒有朋友的情況下，一定要有每天固定聯絡的人，而且是至少每天一通電話的程度。

小高說，事發當天剛好有一位台灣朋友打電話給她，因為她當時基本沒有什麼情緒反應，大部分都在嗜睡或記憶錯亂，跟平常的樣子差異很大，對方立刻警覺不對勁，並馬上協助她向駐智利的台灣辦事處尋求幫助，才能提早篩選出適合的醫院。

第二，小高表示，由於Atacama只有簡單的衛生所，醫療設備不夠充足，她經過初步檢查，只知道有顳骨跟蝶骨骨折、肩鎖關節脫位，不知道已經顱內出血，當時以為是腦震盪，所以事發隔天她還是搭乘飛機前往聖地牙哥，「事實證明，顱內出血千萬別搭飛機，很可能會直接掛在飛機上，因為氣壓變化會影響出血量，什麼時候突然昏迷都不知道。」

第三，小高建議，若在國外有急迫就醫需求，記得直接找私人醫院，雖然她住院第一周就花費新台幣75萬元，但至少急診時醫生馬上就決定進行開顱手術，事後有當地人跟她說，如果當時她選擇去公立醫院，可能還沒輪到她看診，就真的「等到死了」。

第四，小高提到，在國外就醫，醫院要先篩選好，她這次選擇的醫院保證金大約是新台幣25萬元，如果跑去另外一間，保證金大約是新台幣60萬元，在國外有緊急醫療需求，最大的問題不是沒錢，而是一天之內刷不到那個金額，由於她的病情十分緊急，當時連住院都沒辦、保證金也沒付就被推進手術室，如果是非緊急情況需要住院，例如骨折，沒意外的話私人醫院一定會要求刷完保證金，才能辦理住院。

第五，是對身體情況要有警覺性，小高說，她不慎撞到頭，失去撞擊時的記憶，而且不斷流鼻血，這時候一定要警惕，建議直接去醫院掛急診，因為她摔倒之後還以為自己的狀況不算太差，頂多只是想睡覺，後來聽朋友說才知道，當時她其實已經記憶錯亂，不僅說完話就忘，連人都認錯，但她自己完全不知道這件事情。

▲小高的病房內掛有台灣國旗，還有好心人帶珍奶去探望她。

第六，心理會強烈影響身體復原程度，小高表示，結束手術後的那幾天，朋友形容她就像植物人，清醒10分鐘又昏過去，完全沒有食慾，除了頭暈，還會嚴重嘔吐，直到第4天有一位台灣人帶了一杯珍奶來探病，她看到珍奶直接飆淚，神奇的是，從那天開始，她的身體狀況也開始慢慢好轉起來。

最後一點是，確認旅平險有沒有海外急難救助服務，並確認額度上限，小高提醒，以她為例，她去的是中南美洲，離台灣很遠，超過額度的機率很大，出事之前完全不知道海外急難救助是什麼，但幸好有投保旅平險，最後是UIA聯合國際救援從台灣派了一位醫生和一位護理師到智利接她，回程都坐在商務艙，還申請快速通關，醫護團隊也會在飛機上隨時檢測她的血氧、血壓，並給予很多專業建議，避免她在飛機上出現癲癇或缺氧等狀況，而且回程不需額外付費。

小高在文章中附上自己住院接受治療時的照片，她說，雖然目前環遊世界計畫被迫中止，從準備飛往復活節島變成醫院深度旅遊，甚至從省錢背包客變成負債狀態，但至少人還活者，也希望自己的經驗分享能幫助到大家，「祝福大家旅遊都一切平安。」

● 本文獲得小高同意授權。