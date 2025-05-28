　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她遊智利摔車顱內出血！7件事救命　失憶、狂流鼻血一定要警惕

記者黃翊婷／綜合報導

熱愛旅行的台灣女生小高夢想環遊世界，30歲存到足夠的錢之後，決定辭掉工作出發圓夢，沒想到卻在智利的月亮谷騎車摔倒，造成顱內出血，幸好經過許多人的幫助，才能順利就醫並進行手術治療。小高也決定將自身經驗分享出來，並整理出7大重點給旅行者們參考，包含獨旅一定要有每天固定聯絡的人、有急迫就醫需求請直接找私人醫院、確認旅平險有無海外急難救助服務並確認額度上限等等。

台灣女子小高在智利旅遊期間騎車摔倒，導致顱內出血，緊急送醫開刀治療。（圖／網友小高提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小高在智利旅遊期間騎車摔倒，導致顱內出血，緊急送醫開刀治療。（圖／網友小高提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小高27日在臉書社團「中南美旅遊情報討論分享」發文表示，她的夢想是環遊世界，所以30歲存到足夠的錢之後，她便辭掉工作出發圓夢，第一站是美國，接著一路往下前往智利，雖然中途因為簽證問題跳過一些國家，但整體而言，旅程都還算順遂快樂，沒想到就在她抵達智利Atacama的第三天，發生了一場意外，她在月亮谷騎車時不慎摔倒，造成顱內出血，但她完全沒有發生意外時的記憶，也不知道自己到底是怎麼摔的，「只能說這次沒死，真的是各種環節的運氣都非常非常好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小高提到，獨自一人在顱內出血、記憶錯亂的情況下搭飛機到聖地牙哥就醫，真的是一件很恐怖的事情，幸好受到許多人的幫助，才平安度過難關，因此她也決定將自身的經歷整理出7大重點，供旅行者們參考，首先是聯絡人問題，如果是獨旅者，在身旁沒有朋友的情況下，一定要有每天固定聯絡的人，而且是至少每天一通電話的程度。

小高說，事發當天剛好有一位台灣朋友打電話給她，因為她當時基本沒有什麼情緒反應，大部分都在嗜睡或記憶錯亂，跟平常的樣子差異很大，對方立刻警覺不對勁，並馬上協助她向駐智利的台灣辦事處尋求幫助，才能提早篩選出適合的醫院。

第二，小高表示，由於Atacama只有簡單的衛生所，醫療設備不夠充足，她經過初步檢查，只知道有顳骨跟蝶骨骨折、肩鎖關節脫位，不知道已經顱內出血，當時以為是腦震盪，所以事發隔天她還是搭乘飛機前往聖地牙哥，「事實證明，顱內出血千萬別搭飛機，很可能會直接掛在飛機上，因為氣壓變化會影響出血量，什麼時候突然昏迷都不知道。」

第三，小高建議，若在國外有急迫就醫需求，記得直接找私人醫院，雖然她住院第一周就花費新台幣75萬元，但至少急診時醫生馬上就決定進行開顱手術，事後有當地人跟她說，如果當時她選擇去公立醫院，可能還沒輪到她看診，就真的「等到死了」。

第四，小高提到，在國外就醫，醫院要先篩選好，她這次選擇的醫院保證金大約是新台幣25萬元，如果跑去另外一間，保證金大約是新台幣60萬元，在國外有緊急醫療需求，最大的問題不是沒錢，而是一天之內刷不到那個金額，由於她的病情十分緊急，當時連住院都沒辦、保證金也沒付就被推進手術室，如果是非緊急情況需要住院，例如骨折，沒意外的話私人醫院一定會要求刷完保證金，才能辦理住院。

第五，是對身體情況要有警覺性，小高說，她不慎撞到頭，失去撞擊時的記憶，而且不斷流鼻血，這時候一定要警惕，建議直接去醫院掛急診，因為她摔倒之後還以為自己的狀況不算太差，頂多只是想睡覺，後來聽朋友說才知道，當時她其實已經記憶錯亂，不僅說完話就忘，連人都認錯，但她自己完全不知道這件事情。

台灣女子小高在智利旅遊期間騎車摔倒，導致顱內出血，緊急送醫開刀治療。（圖／網友小高提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小高的病房內掛有台灣國旗，還有好心人帶珍奶去探望她。

第六，心理會強烈影響身體復原程度，小高表示，結束手術後的那幾天，朋友形容她就像植物人，清醒10分鐘又昏過去，完全沒有食慾，除了頭暈，還會嚴重嘔吐，直到第4天有一位台灣人帶了一杯珍奶來探病，她看到珍奶直接飆淚，神奇的是，從那天開始，她的身體狀況也開始慢慢好轉起來。

最後一點是，確認旅平險有沒有海外急難救助服務，並確認額度上限，小高提醒，以她為例，她去的是中南美洲，離台灣很遠，超過額度的機率很大，出事之前完全不知道海外急難救助是什麼，但幸好有投保旅平險，最後是UIA聯合國際救援從台灣派了一位醫生和一位護理師到智利接她，回程都坐在商務艙，還申請快速通關，醫護團隊也會在飛機上隨時檢測她的血氧、血壓，並給予很多專業建議，避免她在飛機上出現癲癇或缺氧等狀況，而且回程不需額外付費。

小高在文章中附上自己住院接受治療時的照片，她說，雖然目前環遊世界計畫被迫中止，從準備飛往復活節島變成醫院深度旅遊，甚至從省錢背包客變成負債狀態，但至少人還活者，也希望自己的經驗分享能幫助到大家，「祝福大家旅遊都一切平安。」

● 本文獲得小高同意授權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭起訴求3死刑！　「分屍公寓」5項絕命凶器曝
海軍艦長帶女軍官開房　進房秒脫光想硬上慘了
Andy反擊家寧「2大重點」！律師：終於等到血流成河
快訊／高雄碎屍魔殺3人剁屍丟河！　遭求處3個死刑
快訊／花蓮文化局長吳勁毅　遭聲押禁見
孫易磊6天創神紀錄！　陳偉殷後最年輕
上櫃大廠獲利暴增5倍！　老董「洩利多內線」給親友
快訊／台中大巨蛋地點曝光！　至少3萬席

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

葉丙成案「立委批台大傲慢」　教長：若違法不護短

5縣市端午連假訂房率破5成　高公局公布國道好走時段

高鐵端午疏運「至少湧52.8萬人次」　尖峰成立前進指揮所

揭Andy反擊家寧「2大重點」！律師：終於等到血流成河啦

大學4年換一生！律師揭「台大學霸變30億毒梟」內幕：天才走入深淵

葉丙成請假遭質疑逃避責任　鄭英耀：確保性平調查公正公平

她遊智利摔車顱內出血！7件事救命　失憶、狂流鼻血一定要警惕

快訊／台中大巨蛋地點曝光！將蓋在水湳經貿園區至少3萬席

30歲以下沒聽過？被問「這2字的意思」她驚訝　網笑：世代差異

婚後才是考驗！12星座「婚姻神隊友」指數排行榜

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【默契的擊掌】領完餐弟弟突然伸手！店員秒get到

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

葉丙成案「立委批台大傲慢」　教長：若違法不護短

5縣市端午連假訂房率破5成　高公局公布國道好走時段

高鐵端午疏運「至少湧52.8萬人次」　尖峰成立前進指揮所

揭Andy反擊家寧「2大重點」！律師：終於等到血流成河啦

大學4年換一生！律師揭「台大學霸變30億毒梟」內幕：天才走入深淵

葉丙成請假遭質疑逃避責任　鄭英耀：確保性平調查公正公平

她遊智利摔車顱內出血！7件事救命　失憶、狂流鼻血一定要警惕

快訊／台中大巨蛋地點曝光！將蓋在水湳經貿園區至少3萬席

30歲以下沒聽過？被問「這2字的意思」她驚訝　網笑：世代差異

婚後才是考驗！12星座「婚姻神隊友」指數排行榜

等2年！《航海王》真人版第2季特別預告　最後一幕「喬巴腳步聲」

單季大谷全壘打像氦氣球飛走　道奇教頭驚：只有他跟賈吉能辦到

永慶房屋導入智慧數據分析　助攻屋主掌握房屋行情動態

葉丙成案「立委批台大傲慢」　教長：若違法不護短

嘉里大榮做出差異化　今年業績估二位數長、科學城獲利率最高

進口水泥低價搶市　亞泥籲加速課反傾銷稅、碳費保產業公平

中年創業不是夢！　台南皮件女匠靠「產投」翻轉人生

5縣市端午連假訂房率破5成　高公局公布國道好走時段

分屍丟前鎮河餵魚　變態碎屍魔張介宗連殺3女時間軸曝光

1顆肉粽500大卡起跳　營養師分享端午健康無負擔品粽秘訣

陶晶瑩遭「神秘力量」封殺　嘆台灣藝人「被迫表態」

生活熱門新聞

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

快訊／8級強風擴大　午後加劇「全台雨最多」時間曝

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」

一片橘紅！　今晚「全台有雨」下最大地區曝

「請別講台語」遭出征　老闆宣布暫時停業

即／台中大巨蛋確定在水湳經貿園區　至少3萬席

明天鋒面接近午後變天　周四劇烈雨勢籠罩全台

正妹路邊直播！跳出1女喊「一邊一國」

近年女生罹癌率激增！醫揭背後「7大因素」

餐廳吃飯巧遇「李多慧掏卡請客」　霸氣拿走帳夾

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　大學長笑回1句

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

臺北市立大學淪桃花窟！　校長不倫女公關、院長偷情助理直擊

更多熱門

相關新聞

她玩遍64國「點名日本」不想再訪　原因曝

她玩遍64國「點名日本」不想再訪　原因曝

來自美國佛州的艾莉（Allie Hubers）在30歲前走訪全球六大洲、總共64個國家，近日她分享了「去過一次就夠了」的國家清單，其中竟包括亞洲旅遊熱點日本。

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

紫東社區環境改善完工　融合生態綠能打造永續旅遊亮點

紫東社區環境改善完工　融合生態綠能打造永續旅遊亮點

去日本1處他喊無聊「不會再去」　大票搖頭

去日本1處他喊無聊「不會再去」　大票搖頭

查暑假機票！他見超夯1處驚「價錢好正常」

查暑假機票！他見超夯1處驚「價錢好正常」

關鍵字：

智利旅遊旅平險

讀者迴響

熱門新聞

男閨蜜范成章無奈發聲「都有付錢」

家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」

家寧男閨蜜身份起底

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

新北「型男里長」組極樂砲兵團　上空辣妹照流出

荒淫里長砲兵團！　「群組極樂照」流出

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！黑料全被挖

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！遭杰威爾切割

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

快訊／8級強風擴大　午後加劇「全台雨最多」時間曝

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」

小琉球女客民宿洗澡遭偷拍　警方證實了

更多

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面