南投燈會流光藝彩燈區獲義大利設計白金獎　5／30巧咖節開幕展出

▲南投燈會「流光藝彩燈區」獲義大利設計白金獎， 端午連假起將移展南投巧咖節。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年南投燈會邀請吳騏等三位藝術家聯手打造「流光藝彩燈區」，日前參加角逐義大利「羅馬設計大獎（Roma Design Awards）」，以結合自然、生態與藝術的創新概念，獲得「燈光活動類」最高榮譽－白金獎，也成功將南投的文化創意推向國際舞台。

縣府表示，「流光藝彩燈區」中的三件大型作品將於端午連假首日、南投巧克力咖啡節開幕日的5月30日，於埔里福興溫泉區展出，至6月8日止，邀請全國民眾前往感受藝術與光影交織的魅力。

縣府觀光處指出，今年的「流光藝彩燈區」延續去年藝術燈區拿下國際獎項的經驗，邀請吳騏、蔡潔芯、曾韋翔創作，分別打造「豐光獸」、「拾光獸」與「投光獸」三件大型藝術作品，詮釋南投山川自然與生態環境的獨特之美，並以神獸守護者的形象傳遞大地與生命的共生故事；燈區採用多樣燈具與LED節能設計，結合聲光互動技術，打造沉浸式體驗空間，展現藝術與永續的完美結合。

觀光處長陳志賢表示，此次燈會榮獲國際大獎，不僅是對南投設計實力的肯定，也替巧克力咖啡節增添國際光彩，歡迎國內外朋友端午連假蒞臨或住宿，體驗南投豐富景緻。