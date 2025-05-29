　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投燈會流光藝彩燈區獲義大利設計白金獎　5／30巧咖節開幕展出

▲南投燈會「流光藝彩燈區」獲義大利設計白金獎， 端午連假起將移展南投巧咖節。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投燈會「流光藝彩燈區」獲義大利設計白金獎， 端午連假起將移展南投巧咖節。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年南投燈會邀請吳騏等三位藝術家聯手打造「流光藝彩燈區」，日前參加角逐義大利「羅馬設計大獎（Roma Design Awards）」，以結合自然、生態與藝術的創新概念，獲得「燈光活動類」最高榮譽－白金獎，也成功將南投的文化創意推向國際舞台。

縣府表示，「流光藝彩燈區」中的三件大型作品將於端午連假首日、南投巧克力咖啡節開幕日的5月30日，於埔里福興溫泉區展出，至6月8日止，邀請全國民眾前往感受藝術與光影交織的魅力。

▲南投燈會「流光藝彩燈區」獲義大利設計白金獎， 端午連假起將移展南投巧咖節。（圖／南投縣政府提供）

縣府觀光處指出，今年的「流光藝彩燈區」延續去年藝術燈區拿下國際獎項的經驗，邀請吳騏、蔡潔芯、曾韋翔創作，分別打造「豐光獸」、「拾光獸」與「投光獸」三件大型藝術作品，詮釋南投山川自然與生態環境的獨特之美，並以神獸守護者的形象傳遞大地與生命的共生故事；燈區採用多樣燈具與LED節能設計，結合聲光互動技術，打造沉浸式體驗空間，展現藝術與永續的完美結合。

▲南投燈會「流光藝彩燈區」獲義大利設計白金獎， 端午連假起將移展南投巧咖節。（圖／南投縣政府提供）

觀光處長陳志賢表示，此次燈會榮獲國際大獎，不僅是對南投設計實力的肯定，也替巧克力咖啡節增添國際光彩，歡迎國內外朋友端午連假蒞臨或住宿，體驗南投豐富景緻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
轉污點證人遭柯文哲質疑　邵琇珮自承「思慮不周」
呂秋遠長文還原戀情！爆生母主動找做愛地點
李怡貞被正宮抱怨沒講完整！　「小三內褲曬在富商家客廳」
爆離婚宥勝後首發文！　慈惠近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

白蛇傳玩成水仗！　頑皮世界迎端午冰粽寵動物水樂園限時開打

台南駁斥索樣訴願書傳聞　市府：爭取中央應補足地方財源

南投燈會流光藝彩燈區獲義大利設計白金獎　5／30巧咖節開幕展出

南投縣政府端午節前夕送暖　846名社福機構安置弱勢獲千元慰問金

中榮埔里分院護理之家首聘印尼看護工　提供粽子嘗鮮體驗端午文化

2025桃園城市變裝嘉年華　推出「4熱門景點玩變裝」優惠

桃園景福宮喜事臨門　神明祝福新人結良緣

鋼彈模型45週年　首推快閃店即起至6/1日「桃知道」登場

台南科教發光！　後甲國中聯隊奪全國創意實作銀牌

藝展長才技職飛揚　台南16師生獲全國技藝教育績優肯定

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【第9飛失敗！】星艦翻轉解體… SpaceX還扛得住嗎？

白蛇傳玩成水仗！　頑皮世界迎端午冰粽寵動物水樂園限時開打

台南駁斥索樣訴願書傳聞　市府：爭取中央應補足地方財源

南投燈會流光藝彩燈區獲義大利設計白金獎　5／30巧咖節開幕展出

南投縣政府端午節前夕送暖　846名社福機構安置弱勢獲千元慰問金

中榮埔里分院護理之家首聘印尼看護工　提供粽子嘗鮮體驗端午文化

2025桃園城市變裝嘉年華　推出「4熱門景點玩變裝」優惠

桃園景福宮喜事臨門　神明祝福新人結良緣

鋼彈模型45週年　首推快閃店即起至6/1日「桃知道」登場

台南科教發光！　後甲國中聯隊奪全國創意實作銀牌

藝展長才技職飛揚　台南16師生獲全國技藝教育績優肯定

小8法國坎城初登場就遇豔遇！　猛男帥哥猛對眼獻殷勤

白宮：美國需要水電工，而不是哈佛LGBTQ碩士

汶萊王子妃穿LVMH少奶奶牌服裝　與精品龍頭家族交情匪淺

賴總統就職周年演說　未跳脫「新兩國論框架」

韓國樂天三本柱啦啦隊文化結合餐廳　網友求下一間可以開在我家樓下嗎？

底妝完美的關鍵！「3款妝前乳」推薦　毛孔隱形好簡單

京華城案轉污點證人遭柯文哲質疑　邵琇珮自承「思慮不周」

應援科技完成1億元A輪增資　正式投入掛牌準備、Q4前進日本金融市場PoC試點

才剛奪冠！孫興慜「薪資」成續約難題　熱刺生涯恐結束

白蛇傳玩成水仗！　頑皮世界迎端午冰粽寵動物水樂園限時開打

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

地方熱門新聞

南投仁愛鄉投89線落石坍方 夜間封路

桃園市民卡2.0行動支付上路　線上繳費享優惠

陳亭妃促農業部向卓揆爭取農民雙福利

謝國樑施政滿意度暴衝19%　關鍵改善曝光

民進黨台南市黨部新執行長陳怡如布達上任

台南教育局辦防災觀摩演練喜樹國小實境應變操演

拒繳稅款逾518萬！台南科技公司負責人遭裁定管收

台南市XR數位共學課程 打開學習新「視」界

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

質疑消防勤務車標示消失、收紅包陳皇宇轟管理鬆散要求查辦

嘉藥國際賽勇奪13牌一年級生初試啼聲摘金

慈濟草屯聯絡處慨捐素粽　受收容人感受跨國端午情

女童鼻塞異物急喘！南警沿路開道送醫家屬淚謝救回一命

晶粽童樂會端午前夕登場

更多熱門

相關新聞

南投縣846名社福機構安置弱勢獲千元慰問金

南投縣846名社福機構安置弱勢獲千元慰問金

為讓弱勢族群在端午節前夕感受社會的關懷與溫暖，南投縣政府於本周啟動慰問活動，針對全縣委託安置於機構的低收入户、中低收入户、遊民及兒少院民等共計846人，發放每人1000元慰問金。

中榮埔里分院護理之家邀印尼看護工品粽體驗端午文化

中榮埔里分院護理之家邀印尼看護工品粽體驗端午文化

馮媛甄親手打造「粉紅龍舟」

馮媛甄親手打造「粉紅龍舟」

彰化河濱公園驚見男屍　家屬悲痛指認身分

彰化河濱公園驚見男屍　家屬悲痛指認身分

地方力挺第一線　警友粽子暖警心！台西分局感謝有你

地方力挺第一線　警友粽子暖警心！台西分局感謝有你

關鍵字：

南投燈會流光藝彩燈區義大利設計白金獎端午節連假南投巧咖節

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

張政禹車禍　球團聲明配合調查

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面