台灣薪資天花板曝光！機師「月薪32萬」居冠　3類工作未過3萬

▲機師是台灣平均薪資最高的職業。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

勞動部今（29日）公布「113年職類別薪資調查統計結果」，調查指出，航空駕駛員以月薪32.3萬元、年薪高達363.8萬元穩居榜首，蟬聯薪資王寶座。精算師與醫師緊追在後，分別以月薪21.2萬與18萬元、年薪362.5萬及252.4萬元，展現高技術職類的驚人報酬。專家指出，這些職位普遍需長期培訓、高門檻或承擔高風險，薪資自然水漲船高。

相較之下，低薪職類則多集中在基層技術與勞力工作。例如，洗滌、熨燙工與皮革製作人員月薪皆未突破3萬元，年薪僅落在39至44萬元之間；長期人力短缺的房務人員，月薪也僅約3萬688元，年薪更低至38.5萬元。教育、出版與資通訊等行業的基層技術工平均月薪僅2.9萬元，薪資長期低迷，引發外界關注。

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▲勞動部公布「113年職類別薪資調查」結果。（圖／勞動部，下同）

調查亦指出，不同行業之間的薪資落差顯著。例如，專業人員在醫療保健業的月薪達7.6萬元，但在教育與住宿餐飲業卻僅約3.9至4.5萬元。主管職亦有相似差距，金融保險業主管月薪可達12萬元，而住宿餐飲業僅5.1萬元，顯示產業結構對人才報酬的差異化。

勞動部強調，薪資分布受產業特性影響甚大，例如教育與住宿餐飲業薪資落差相對較小，但運輸倉儲與出版影音業差距明顯。專家提醒，若在缺工產業過度依賴外籍移工，恐造成雇主缺乏調薪誘因，反讓本國基層勞工長期陷入低薪泥淖。台大國發所教授辛炳隆則呼籲，政府應搭配完整配套，確保外勞政策不影響國人薪資發展。

此次調查於去年8月展開，涵蓋全台近萬家工業與服務業單位，統計113年7月的月薪與112年全年薪資。整體數據顯示台灣薪資結構相對穩定，但高低差距擴大，基層勞工待遇亟需政策加持，以實現更公平合理的薪資環境。