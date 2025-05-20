助人又享高薪！門諾希望種子工讀計畫開放報名　26天薪資近4萬

▲工讀期間將親身走進醫療、長照、社福等不同單位，體會服務中最動人的價值。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣電力公司攜手門諾醫院「希望種子」計畫，今年盛大邁入第20屆，邀請所有設籍花蓮、就讀大專院校（含升大二／升專三）的大專青年，一起加入為家鄉付出的行列。26天的工讀經歷，不只讓你拿到39520元的薪資，更能親身走進醫療、長照、社福等不同單位，體會服務中最動人的價值。



門諾醫院表示，報名自即日起至5月28日止，歡迎符合資格且有意參與這項計畫的學子踴躍報名，低收、中低收入戶、原住民等得優先錄取。希望能提供花蓮在地學子一個優質的工讀環境，除了讓學生們得以分擔家庭經濟之外，更能透過社會服務體驗的方式，培養學生正面的價值觀及了解社會弱勢者的需要；增加學生們職業性向的探索，提早規劃未來職涯發展。





「希望種子計畫」工讀期間自7月9日至8月13日，總計六週，每週一至週五，每天8小時共26天。工讀薪資以時薪190元計算，並依規定投保勞保及提撥勞工退休金；工讀內容則依據門諾各機構需要及工讀學生所學背景（科系、年級）安排適當的工作項目；工作地點以門諾醫院美崙總院、壽豐分院、壽豐護理之家及門諾吉安綜合長照機構為主。

▲▼台灣電力公司攜手門諾醫院「希望種子」計畫，今年盛大邁入第20屆。

門諾醫院指出，與台電合作推動希望種子計畫20年來共幫助315位學生，很多學員都已陸續畢業、就業，在不同的專業領域工作，目前機構內仍有 10 位同仁曾經也是希望種子的一員，期盼未來能夠有更多的種子學員，回到家鄉為鄉親們服務。

報名時間自即日起至5月28日（星期三）為止以郵戳為憑，符合資格且有意參與工讀計畫的學子，可上門諾醫院官網查詢相關內容，並連結報名網址填妥所需資料，備妥相關證明文件後郵寄送至花蓮市民權路44號，門諾醫院人力資源部收，信封上請註明「報名希望種子計畫」。

錄取結果將於6月6日上午11點公告於門諾醫院官網，並以簡訊通知申請人。

