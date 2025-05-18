AI也搶不走！美報告盤點13種高薪工作　成「新時代鐵飯碗」

▲水電技術都需要人員在現場實作、排解問題。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

AI時代來臨，許多人擔憂自己的工作會被取代。履歷服務機構Resume Now引用美國勞工統計局數據，列出13種前景看好的職業，不僅薪資優渥、長期穩定，而且不太可能被AI取代。

►森林火災檢查員及預防專家

判斷火災隱患、調查野火原因、制定預防策略，需要人員實地操作，無法完全自動化。

年薪中位數：7萬1420美元（約新台幣215.8萬元）

►空服員

AI無法在飛機上送餐，而且航班上的客戶服務，依然需要人性化的互動。

年薪中位數：6萬8370美元（約新台幣206.5萬元）

►飯店經理

AI沒辦法幫忙通馬桶，而且監督飯店營運、管理員工、讓賓客滿意，都需要人際互動。

年薪中位數：6萬5360美元（約新台幣197.5萬元）

▼機上服務仍需要人性化的互動。（示意圖／CFP）



►電工技師

AI不能幫你安裝吊燈，技師必須在場實作。

年薪中位數： 6萬1590美元（約新台幣186萬元）

►管線技師

不論自來水管或天然氣管線，都是變化多端、難以預測的工作。AI機器人或許可以處理一部份，但無法全部完成。

年薪中位數： 6萬1550美元（約新台幣185.9萬元）

►工業機械維修技師

非常需要即時解決機械問題的能力，AI目前難以處理。

年薪中位數： 6萬1170美元（約新台幣185萬元）

►機械維修工

類似上述的電工技師，但主要執行日常維護工作，而複雜的維修工程，需要在現場即時解決問題，仍須仰賴人力。

年薪中位數：6萬1170美元（約新台幣185萬元）

▼廚師的工作需要手藝與創意。圖為鼎泰豐加州聖塔克拉拉分店，師傅們手工製作小籠包。（圖／達志影像）



►餐廳主廚

AI品嚐不出餐點的味道，而且食譜研發與食材備料，都需要仰賴人類的創意。

年薪中位數： 5萬8920美元（約新台幣178萬元）

►飛機貨物處理主管

AI可以處理部分貨運作業，但仍需要人員監督、處理、應對意外狀況。

年薪中位數：5萬8920美元（約新台幣178萬元）

►助聽器專家

需要配合客戶，進行個人化調整，AI目前難以處理。

年薪中位數：5萬8670美元（約新台幣177.2萬元）

►私人服務經理

不論是監督健康計畫、活動企劃或者豪華禮賓服務，都需要人際互動、高EQ與決策能力，AI難以處理。

年薪中位數：5萬7570美元（約新台幣174萬元）

▼許多工作仍需要人性化互動。（示意圖／CFP）



►保險業務員

儘管AI可以處理部分核保作業，但這份工作仍需要人際互動、服務與溝通。

年薪中位數：5萬9080美元（約新台幣178.5萬元）

►保全&火警系統安裝人員

排除維安狀況、安裝火警系統，需要人員在現場及時處理。

年薪中位數： 5萬6430美元（約新台幣170.5萬元）