一般性補助款被刪影響地方施政　張麗善：將提訴願為民眾爭取權益

▲雲林縣長張麗善表示，一般性補助款經過立法院三讀通過，是法定預算，法定預算就是要依法行政、依法執行。（圖／資料照）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣一般性補助款被中央刪減27.32%，對於地方財源會不會有影響，以及是否提起訴願和行政訴訟等問題，縣長張麗善表示，縣府一再理性地呼籲，希望中央聽到地方的聲音，若中央不補足一般性補助款，雲林縣政府除了提起訴願，也會和其他縣市共同研議提起行政訴訟，極力為鄉親爭取應有的權益。



張麗善指出，近期中央政府總預算遭立法院統刪，卻要地方政府埋單，雲林縣不只被刪減37.6億元一般性補助款，且中央統籌分配稅款從1月開始就有緩撥情形，至今已累計緩撥12億元，此外中央各部會還大幅增加計畫型補助的地方自籌款比例，已造成地方基層及民眾困擾與困境。若加總下半年統籌分配款的緩撥、一般補助款刪減與提高地方自籌負擔，影響金額粗估超過50億元。



張麗善表示，一般性補助款經過立法院三讀通過，是法定預算，法定預算就是要依法行政、依法執行。中央此舉已涉違法違憲，縣府當然要提出行政的訴訟。事實上，中央補助地方政府的一般性補助款，主要用於協助低收入戶、中低收入戶及身心障礙者的生活補助與津貼，對於弱勢民眾來說是很重要的救命錢。



張麗善強調，雲林縣政府絕對會確保弱勢民眾的生活無虞，若真有不足之處，縣府將設法籌措財源，以維持各項社福措施的穩定推動。此外，教育經費和公務人員薪資部分，亦會確保如期撥款，至於基礎建設則可能依財政情況進行調整或延緩實施。



張麗善重申，希望中央政府能夠站在民眾的立場，理性面對各種問題，苦民所苦，儘速補足刪減的一般性補助款。否則，縣府將先行提起訴願，再與其他縣市政府共同討論行政訴訟事宜，表達對中央不合理刪減補助的不滿，全力爭取民眾應有的權益。